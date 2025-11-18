Dónde ver en vivo Costa Rica vs Honduras por el pase al Mundial 2026

El futuro de Miguel Herrera, director técnico al frente de la Selección de Costa Rica se resolverá hoy martes 18 de noviembre, cuando el equipo se enfrente al Honduras en la jornada final de las clasificatorias de la Concacaf rumbo al Mundial.

El panorama actual del Grupo C

Tras el encuentro con Haití que terminó 1-0, Costa Rica se encuentra en la tercera posición del Grupo C. Los costarricenses acumulan seis unidades, quedando dos puntos por detrás de haitianos y hondureños. Este último equipo también sufrió una derrota sorprendente de 2-0 ante Nicaragua.

En este momento el equipo no solo está fuera de la Copa Mundial Norteamérica 2026, sino que tampoco posee asegurado el cupo a la repesca internacional. Por su parte, los hondureños cuentan con uno de los pasajes directos, si bien los marcadores de esta última jornada podrían relegarlos al torneo de reclasificación de la FIFA.

El encuentro resulta decisivo para ambos equipos, pues la tabla está sumamente ajustada:

Lo que necesita Costa Rica: Eliminación Inmediata: Un empate o una derrota sentenciarían automáticamente la eliminación de Costa Rica.

Aspirar al Repechaje: Una victoria les abriría al menos la posibilidad de luchar por el boleto de repesca. No obstante, esto requerirá que se conjuguen otros resultados en el Grupo A, donde Panamá juega contra El Salvador y Surinam se enfrenta a Guatemala.

donde Panamá juega contra El Salvador y Surinam se enfrenta a Guatemala. Clasificación directa: Para conseguir el acceso directo al Mundial 2026, el equipo de Miguel Herrera debe ganar su partido, y simultáneamente, Haití debe empatar o perder su compromiso respectivo.

Lo que necesita Honduras

Clasificación directa: Con obtener el triunfo, Honduras asegurará su presencia directa en la Copa del Mundo.

Opción de repechaje: En caso de empatar, necesitarán que Haití también empate o pierda. Si los hondureños finalizan segundos de su grupo con nueve puntos, deberán esperar los resultados finales de Panamá y Surinam para asegurarse un lugar en la repesca como uno de los mejores segundos clasificados.

Dónde ver en vivo Costa Rica vs Honduras

El partido entre Costa Rica y Honduras, que definirá gran parte de su destino en la eliminatoria mundialista, tendrá lugar este martes 18 de noviembre de 2025. La cita comienza a las 19:00 horas, tomando como referencia el tiempo del centro de México. El escenario para este duelo crucial será el Estadio Nacional de Costa Rica. Para quienes deseen seguir toda la acción en vivo, la transmisión oficial estará disponible a través del Canal de YouTube de Concacaf.

