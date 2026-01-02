Dónde ver EN VIVO Chivas vs Atlas por la Copa Pacífica 2026

Antes de que arranque de manera oficial el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los equipos de Guadalajara y Atlas volveránenfrentarse en una nueva edición del Clásico Tapatío. Este encuentro formará parte de la Copa Pacífica, un torneo de carácter amistoso que se llevará a cabo en el Estadio Jalisco y que funcionará como preparación previa al inicio del campeonato para cuatro clubes.

Además de Chivas y Atlas, el encuentro contará con la presencia de Leones Negros y Rayados de Monterrey, quienes también aprovecharán la competencia para ajustar detalles de cara a la temporada regular.

Así se jugará la Copa Pacífica 2026

La Copa Pacífica se desarrollará bajo un formato de cuadrangular y se llevará a cabo los días sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026. Durante la jornada inaugural se disputarán los partidos de semifinales, mientras que el domingo se celebrarán tanto el encuentro por el tercer lugar como la final del torneo.

El encuentro entre Atlas y Guadalajara está programado para el sábado 3 de enero a las 20:45 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Jalisco. El conjunto que resulte ganador avanzará a la final, la cual se jugará el domingo 4 de enero a las 18:30 horas.

Dónde ver el Clásico Tapatío y arranque en Liga MX

El enfrentamiento entre rojiblancos y rojinegros podrá seguirse a través de televisión de paga por la señal de ESPN 3. En plataformas digitales, el partido estará disponible mediante Disney+, servicio que requiere una suscripción premium para acceder a transmisiones en vivo.

Respecto al inicio del Clausura 2026, Chivas comenzará su participación oficial el sábado 10 de enero, cuando reciba a Pachuca en el Estadio Akron a las 17:00 horas. Atlas, en tanto, debutará un día antes, el viernes 9 de enero, al enfrentar a Puebla en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas, en partido correspondiente a la Jornada 1.

BB