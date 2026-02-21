Amaury Vergara ofrece ayuda a Don Juan, 'chivahermano' que perdió su casa

En un gesto que rápidamente generó eco en redes sociales, Amaury Vergara, propietario del Club Deportivo Guadalajara, manifestó su intención de apoyar a don Juan, un seguidor rojiblanco de 90 años cuya vivienda quedó prácticamente destruida tras un incendio en Tonalá, Jalisco .

El siniestro, ocurrido el pasado 3 de febrero en la colonia Santa Cruz de las Cuestas, consumió el 95 por ciento de la casa donde el adulto mayor vivía acompañado de sus tres perros. Entre muebles y pertenencias reducidas a cenizas, solo se salvó una habitación: el cuarto donde duerme, decorado con banderas y recuerdos del Rebaño Sagrado, reflejo de una afición que —según afirma— ha marcado toda su vida.

La imagen del espacio intacto, cubierto de símbolos del club tapatío, se viralizó y detonó muestras de solidaridad. Ante ello, Vergara publicó un mensaje ofreciendo ayuda directa y solicitando la forma de contactar al afectado para canalizar el apoyo a través de su equipo de trabajo.

Don Juan asegura que incluso formó parte de la cantera del Guadalajara en una categoría intermedia y que la pasión por los colores rojiblancos la heredó de su padre. Mientras busca recuperar parte de su patrimonio, la respuesta del dirigente se suma a otras ocasiones en las que ha respaldado a aficionados del club en situaciones adversas.

Yo le entro. Por favor díganme cómo mi equipo puede contactar a don Juan. https://t.co/uTxXs1VLii— Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) February 21, 2026

SV