El draft de la NFL 2026 apunta a romper con la tendencia reciente y perfila un escenario atípico en la primera ronda.

A diferencia de lo ocurrido en 2021 y 2024, cuando hubo una alta demanda de quarterbacks, este año todo indica que la posición no dominará las selecciones iniciales. Fernando Mendoza se perfila como la primera selección global de los Raiders de Las Vegas, pero después podría abrirse una brecha considerable antes de que otro mariscal de campo sea elegido, con Ty Simpson como principal candidato.

Las casas de apuestas colocan a Simpson como ligero favorito para colarse en la primera ronda, aunque si su nombre no aparece temprano, no se descarta un escenario poco común: que solo haya un quarterback en toda la primera ronda. En los últimos 24 años, esto únicamente ha ocurrido en dos ocasiones: en 2022 con Kenny Pickett (turno 20) y en 2013 con EJ Manuel (número 16). El promedio en los últimos 12 drafts es de 3.3 quarterbacks seleccionados en primera ronda, con un récord reciente de seis en 2024.

Curiosamente, estos escenarios han dado pie a historias inesperadas, ya que varios de los quarterbacks más exitosos han surgido fuera de la primera ronda. Casos como Brock Purdy (última selección en 2022), Geno Smith (segunda ronda en 2013), Drew Brees (segunda ronda en 2001) y Tom Brady (sexta ronda en 2000) respaldan esa tendencia.

Para los Raiders, de concretarse la selección de Mendoza, sería la primera vez desde 2007 que toman a un quarterback en primera ronda, cuando eligieron a JaMarcus Russell, considerado uno de los mayores fracasos en la historia del draft. Solo Seattle, Dallas y Nueva Orleans acumulan más tiempo sin seleccionar a un pasador en esa instancia.

El contexto del draft también está marcado por múltiples movimientos de selecciones. Equipos como Giants, Jets, Cleveland, Kansas City, Miami y Dallas tendrán más de un pick en la primera ronda, mientras que Cincinnati, Atlanta, Indianapolis, Green Bay, Jacksonville y Denver no contarán con selecciones en esa instancia.

Nueva York podría ser protagonista al tener dos selecciones dentro del top 10, una oportunidad que en años recientes ha dado resultados destacados. Además, Ohio State amenaza con colocar hasta cuatro jugadores en ese rango, algo que no sucede desde 1967.

Finalmente, el corredor Jeremiyah Love podría romper una sequía de siete años sin running backs en el top 5, lo que reflejaría un posible ajuste en la tendencia ofensiva de la NFL, cada vez más inclinada al juego aéreo.

¿Dónde ver la primera ronda del draft de la NFL?

La transmisión de la primera ronda arranca hoy en punto de las 18:00 horas y se podrá seguir a través de ESPN, NFL Network y TUDN.

Las cifras

257 selecciones se harán a lo largo de siete rondas a celebrarse entre hoy y el próximo sábado.

12 selecciones tendrán los Steelers de Pittsburgh, el equipo con más opciones para esta edición.

4 oportunidades de escoger jugadores tendrán los Seahawks de Seattle, el equipo con menos selecciones.

