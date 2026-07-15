Dónde ver Argentina vs Inglaterra: Link de transmisión EN VIVO | Semifinal del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina se enfrentan hoy en las semifinales del Mundial 2026 en un partido con ingredientes de revancha y alto significado emocional.

Las selecciones vuelven a encontrarse en un Mundial en Norteamérica después de aquel juego de cuartos de final de México 86, donde Maradona mostró su descaro con "la mano de Dios" y su talento con el "gol del siglo" para imponerse 2-1, una victoria en el fútbol que alivió algo del malestar que había dejado en el pueblo argentino la guerra de las Malvinas cuatro años antes.

Los entrenadores no pudieron esquivar el tema, pero ambos coincidieron en que deben centrarse en el fútbol:

"La realidad es que es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y nosotros no podemos hacer mucho. Esto es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura. ¿Qué culpa tienen los jugadores de ahora? Eso fue muy triste y lo recordamos, pero estamos equivocados si mezclamos las cosas", dijo Lionel Scaloni, técnico argentino.

Por su parte, Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, mencionó: "Los jugadores saben lo que significa este partido con tantos momentos icónicos, no es un partido más, pero como entrenadores nos enfocamos en lo que podemos influenciar, no hablamos de los eventos históricos. En sí mismo es un partido suficientemente icónico y la tensión es suficiente, no ayuda si nos involucramos emocionalmente en él".

Messi va por la Bota de Oro

Ahora no está Maradona, pero sí Messi, que busca el campeonato de goleo y añadir a su palmarés la Bota de Oro, el único trofeo importante que le hace falta.

Máximo anotador en la historia de los mundiales con 21 dianas, Messi podría superar el legado de Diego Armando si lleva a Argentina a campeonatos consecutivos.

Enfrente estará Jude Bellingham, quien suma seis goles en el torneo y es uno de los posibles herederos del título de estrella global del fútbol que después de este Mundial dejarán vacante Messi y Cristiano Ronaldo.

Será la sexta ocasión que se midan en un Mundial. El balance favorece a Inglaterra con tres victorias, incluyendo el último encuentro en 2002, un 1-0 que propició la eliminación de Argentina en la fase de grupos.

Argentina jugará en Atlanta con su camiseta azul de visitante, con la que ha tenido resultados positivos. Vistió esa casaca en el Mundial de 1986 y también en Francia 1998, cuando la Albiceleste se impuso por penales tras la expulsión de David Beckham en un cruce con Diego Simeone.

El partido comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por televisión abierta y por internet en la página de Azteca Deportes en este enlace.

XINHUA/E. Cuanalao

¿Dónde ver en vivo Inglaterra vs. Argentina?

Fecha: 15 de julio.

Hora: 13:00 horas.

Canales: Las Estrellas, Azteca 7, Canal 5, TUDN.

Streaming: Azteca Deportes, ViX Premium.

Alineaciones probables para Inglaterra vs. Argentina

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi.

DT: Lionel Scaloni.

