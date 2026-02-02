Este lunes 2 de febrero de 2026, la programación futbolística presenta una serie de partidos como parte de la actividad del día. Las transmisiones EN VIVO estarán disponibles en distintos canales y plataformas, lo que permite seguir los encuentros conforme se desarrollen.Con el fin de que tengas claridad sobre cada compromiso, elaboramos una guía con los horarios y las opciones de transmisión correspondientes. El listado contempla señales de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas de streaming, brindando la información necesaria para disfrutar del futbol en tiempo real.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF