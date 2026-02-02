Este lunes 2 de febrero de 2026, la programación futbolística presenta una serie de partidos como parte de la actividad del día. Las transmisiones EN VIVO estarán disponibles en distintos canales y plataformas, lo que permite seguir los encuentros conforme se desarrollen.

Con el fin de que tengas claridad sobre cada compromiso, elaboramos una guía con los horarios y las opciones de transmisión correspondientes. El listado contempla señales de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas de streaming, brindando la información necesaria para disfrutar del futbol en tiempo real.

Partidos HOY lunes 2 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Santos vs Monterrey | 19:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY lunes 2 de febrero de 2026 - LaLiga EN VIVO

Mallorca vs Sevilla FC | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 2 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Udinese vs AS Roma | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

