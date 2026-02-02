El Estadio Panamericano vivió una jornada amarga, luego de que ninguno de los dos equipos locales pudiera ganar. México rojo, representado por los Charros de Jalisco, comenzó su camino en la Serie del Caribe 2026 con una derrota ante República Dominicana, actual campeón de la competencia, en un duelo bastante reñido que se definió apenas por una carrera y con una pizarra de 5-4.

En la antesala del compromiso estelar del día que marcó el inicio de la sexagésima octava edición de la Serie del Caribe, se vivió una ceremonia inaugural en la que se combinó identidad, espectáculo y emoción. Además, Sergio Romo fue el encargado de lanzar la primera bola, generando un ambiente de nostalgia al recordar sus mejores momentos en el Panamericano.

En un juego muy disputado de principio a fin, México pegó primero a través de un rodado de Mateo Gil que aprovechó Connor Hollis para anotar, sorprendiendo la serpentina de Óscar de la Cruz, el pitcher inicial de República Dominicana.

Sin embargo, la respuesta de los dominicanos no se hizo esperar. En la parte alta del tercer rollo, Junior Lake superó los lanzamientos de Manny Bañuelos tras conectar un doblete que produjo tres anotaciones.

Por si fuera poco, para el quinto rollo, el conjunto melenudo volvió a vulnerar los disparos del pitcher abridor de México al consumar otro par de rayitas, provocando que Bañuelos cortara una seguidilla de victorias y se bajara de la lomita, luego de cuatro capítulos y un tercio de labor en los que toleró seis imparables, cinco carreras, tres pasaportes y repartió tres chocolates.

No obstante, la novena de Benjamín Gil no se dio por vencida y un doble de Mateo metió de nuevo al juego a los locales, ya que impulsó a Hollis y a Michael Wielansky a tierra prometida. La distancia se recortaría aún más en el séptimo capítulo con un sencillo productor de Willie Calhoun que mandó a Julián Ornelas a tocar el plato.

El bullpen del equipo azteca respondió a la altura al mantener a raya a los peloteros dominicanos y colgar el cero de manera consecutiva en las últimas cuatro entradas. Pero, aunque la defensa pudo recomponer su camino, la ofensiva ya no supo cómo responder ante los disparos de los relevistas de Leones del Escogido, por lo que una posible remontada se diluyó con Jimmy Cordero sacando los tres ponches finales que le cedió la victoria a los visitantes.

México rojo saldrá de nuevo al diamante de juego para tratar de reivindicarse en el evento caribeño cuando se enfrente a Panamá este lunes 2 de febrero a las 19:00 horas.

