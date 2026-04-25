El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su fin de fase regular con un duelo de infarto este sábado por la tarde en Guadalajara: Chivas vs Xolos. Este 25 de abril, el Estadio AKRON abre sus puertas para un choque decisivo que marcará el rumbo de la Liguilla. Para los aficionados, información sobre la llegada al lugar y movilidad.

Chivas vs Xolos, por el liderato general

Por un lado, Chivas, dirigido por el argentino Gabriel Milito, llega con una misión innegociable: asegurar el liderato general de la competencia. Tras un reñido empate sin goles ante los Rayos del Necaxa a mitad de semana, las Chivas suman 35 puntos en la tabla.

Los tapatíos dependen exclusivamente de sí mismos para quedarse en la cima. Terminar en el primer puesto les garantiza cerrar todas las series de la fase final en casa, un factor determinante considerando que marchan invictos en su fortaleza durante toda la presente campaña.

En la otra cara de la moneda, los Xolos de Tijuana aterrizan en la Perla Tapatía con máxima urgencia. Con 22 unidades, los fronterizos vienen de conseguir una victoria anímica por 3-1 sobre los Tuzos del Pachuca.

Así será el operativo "Loop Estadio" rumbo al AKRON

Para garantizar que los miles de aficionados lleguen a tiempo y de forma segura, la Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) anunció a través de su cuenta oficial de X (@TransporteJal) un operativo especial de movilidad que facilitará el traslado de los asistentes.

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⚽️ Para que tu trayecto al estadio sea más eficiente, hoy sábado tendremos servicio especial de transporte hacia y desde el estadio a partir de las 7:00 pm. para el partido Chivas vs. Tijuana.



Consulta aquí la información.�� pic.twitter.com/WHJTAT4ihh— Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) April 25, 2026

Se trata del servicio especial conocido como "Loop Estadio", diseñado específicamente para agilizar el flujo en los días de partido. Este sistema conecta de forma directa a los usuarios del transporte público con las inmediaciones del inmueble rojiblanco, evitando los tradicionales cuellos de botella.

Las unidades saldrán desde estaciones clave del sistema Mi Macro Periférico, haciendo paradas estratégicas principalmente en las estaciones Vallarta, Estadio Chivas y Ciudad Judicial.

El servicio contará con intervalos de salida de entre 15 y 20 minutos, garantizando un flujo constante de pasajeros. Esta estrategia no solo busca desahogar el intenso tráfico vehicular en la zona del Bajío, sino también ofrecer una alternativa para la afición local y visitante.

Dicho partido está programado para disputarse este sábado 25 de abril, en punto de las 19:07 horas (tiempo del centro de México). Un horario estelar para disfrutar del mejor futbol de fin de semana.

Sugerencias para los aficionados de Chivas que van al AKRON

Si eres de los aficionados que apoyarán a Chivas este sábado desde la tribuna, te dejamos una lista de sugerencias para mejorar tu experiencia y evitar contratiempos:

Anticipa tu salida: El tráfico en Avenida Vallarta y el Anillo Periférico suele colapsar los días de partido de alta convocatoria. Sal de tu casa con al menos dos horas de anticipación.

El tráfico en Avenida Vallarta y el Anillo Periférico suele colapsar los días de partido de alta convocatoria. Sal de tu casa con al menos dos horas de anticipación. Usa el transporte oficial: Aprovecha al máximo el servicio "Loop Estadio" anunciado por la Secretaría de Transporte. Ahorrarás tiempo buscando estacionamiento, no pagarás tarifas excesivas y evitarás el estrés de estar frente al volante.

Aprovecha al máximo el servicio "Loop Estadio" anunciado por la Secretaría de Transporte. Ahorrarás tiempo buscando estacionamiento, no pagarás tarifas excesivas y evitarás el estrés de estar frente al volante. Prepara tu acceso: Lleva tu boleto digital descargado en tu celular o impreso con anticipación para agilizar las filas en los estrictos filtros de seguridad del estadio.

Lleva tu boleto digital descargado en tu celular o impreso con anticipación para agilizar las filas en los estrictos filtros de seguridad del estadio. Evita multas innecesarias: Si decides llevar tu automóvil particular, no te estaciones en lugares prohibidos ni obstruyas carriles en las avenidas aledañas. La Policía Vial mantendrá un operativo constante y habrá grúas en la zona.

Si decides llevar tu automóvil particular, no te estaciones en lugares prohibidos ni obstruyas carriles en las avenidas aledañas. La Policía Vial mantendrá un operativo constante y habrá grúas en la zona. Cero alcohol al volante: Si vas a consumir bebidas embriagantes durante el encuentro, designa a un conductor responsable o utiliza plataformas de transporte privado para garantizar un regreso seguro a casa.

El escenario está perfectamente listo. Este duelo promete ser uno de los mejores del fin de semana. ¿Logrará el Guadalajara mantener su paso perfecto en casa y coronarse como líder absoluto del torneo de cara a la Liguilla?

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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