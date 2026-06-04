La FIFA paralizó al mundo del entretenimiento este jueves 4 de junio de 2026 al confirmar oficialmente que la superestrella colombiana Shakira y el ícono del afrobeat, Burna Boy, serán los encargados de hacer vibrar la gran ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México: esto es lo que se sabe.

¿Qué dijo la FIFA sobre la participación de Shakira y Burna Boy en la inauguración del Mundial 2026?

El anuncio se dio a conocer formalmente a través de las plataformas digitales de la FIFA, desatando una oleada de euforia global. La participación de Shakira consolida su estatus como la figura musical más importante y recurrente en la historia de las Copas del Mundo, mientras que Burna Boy promete traer el poder del afrobeat al Estadio Ciudad de México.

"Dai Dai. ¡@shakira y @burnaboy se unirán a un elenco estelar en el escenario mundial en la ceremonia de apertura de la #FIFAWorldCup en Ciudad de México!", se lee en la publicación disponible en X que de inmediato se hizo viral.

La FIFA ya no publicó más detalles de esta presentación EN VIVO que, sin duda, le pondrá un ambiente festivo al ambiente futbolero en México; sin embargo, el breve anuncio fue suficiente para encender la euforia entre los fans.

Dai Dai �� @shakira and @burnaboy will join a star-studded lineup on the global stage at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2026

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo en el legendario Estadio Ciudad de México, ubicado en la capital del país.

La ceremonia y el primer partido del torneo tendrán lugar el jueves 11 de junio de 2026, donde la Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Sudáfrica.

JM