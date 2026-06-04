La FIFA paralizó al mundo del entretenimiento este jueves 4 de junio de 2026 al confirmar oficialmente que la superestrella colombiana Shakira y el ícono del afrobeat, Burna Boy, serán los encargados de hacer vibrar la gran ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México: esto es lo que se sabe.El anuncio se dio a conocer formalmente a través de las plataformas digitales de la FIFA, desatando una oleada de euforia global. La participación de Shakira consolida su estatus como la figura musical más importante y recurrente en la historia de las Copas del Mundo, mientras que Burna Boy promete traer el poder del afrobeat al Estadio Ciudad de México."Dai Dai. ¡@shakira y @burnaboy se unirán a un elenco estelar en el escenario mundial en la ceremonia de apertura de la #FIFAWorldCup en Ciudad de México!", se lee en la publicación disponible en X que de inmediato se hizo viral.La FIFA ya no publicó más detalles de esta presentación EN VIVO que, sin duda, le pondrá un ambiente festivo al ambiente futbolero en México; sin embargo, el breve anuncio fue suficiente para encender la euforia entre los fans. La inauguración de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo en el legendario Estadio Ciudad de México, ubicado en la capital del país.La ceremonia y el primer partido del torneo tendrán lugar el jueves 11 de junio de 2026, donde la Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Sudáfrica.JM