Cuauhtémoc Blanco reveló cómo fue bautizada la 'Cuauhtemiña' en Corea del Sur

La historia del futbol mexicano tiene momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los aficionados, y uno de ellos nació durante la Copa del Mundo de Francia 1998. Se trata de la famosa jugada creada por Cuauhtémoc Blanco , una maniobra tan espectacular que terminó convirtiéndose en una marca registrada del exseleccionado nacional.

Lo que pocos recuerdan es que el nombre con el que se hizo mundialmente conocida surgió precisamente después de una actuación ante Corea del Sur.

Un invento que sorprendió al mundo

El 13 de junio de 1998, México debutó en el Mundial de Francia enfrentando a Corea del Sur en la fase de grupos. Aunque el Tri consiguió una importante victoria gracias a los goles de Luis Hernández y Ricardo Peláez, hubo una acción que terminó robándose todos los reflectores.

Durante una jugada por la banda izquierda, Cuauhtémoc Blanco quedó rodeado por dos defensores coreanos. En lugar de buscar un pase o intentar un regate convencional, el delantero realizó una acción inédita: sujetó el balón entre ambos pies y saltó hacia adelante para escapar de la marca.

Los defensores Mi Sung Lee y Sang Yoon Lee quedaron sorprendidos al ver cómo el mexicano atravesaba el espacio entre ambos sin perder el control de la pelota.

Aquella jugada fue tan llamativa que no solo maravilló a los aficionados y comentaristas, sino que se convirtió en una de las imágenes más recordadas de aquella Copa del Mundo.

Así nació el nombre de la 'Cuauhtemiña'

Tras la exhibición de Blanco en Francia 98, la prensa internacional comenzó a buscar una forma de describir aquella peculiar maniobra. Inspirados por las famosas habilidades técnicas asociadas al futbol brasileño, varios medios decidieron combinar el nombre del mexicano con el sufijo portugués utilizado en palabras relacionadas con el "jogo bonito".

Fue así como surgió el término "Cuauhtemiña", nombre que desde entonces quedó ligado para siempre a la creatividad del atacante mexicano.

La jugada alcanzó tal popularidad que rápidamente comenzó a aparecer en resúmenes mundialistas, programas deportivos y compilaciones de las mejores acciones de la historia de los Mundiales.

Cuatro años después volvió a aparecer

Lejos de quedarse como una anécdota de Francia 98, la famosa maniobra reapareció en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

En aquella ocasión, el rival fue nada menos que Italia, una de las potencias históricas del futbol internacional. Cuauhtémoc volvió a encontrarse rodeado por defensores y recurrió a su ya característica creación para salir de la presión.

Los encargados de sufrir la acción fueron Gianluca Zambrotta y Fabio Cannavaro, dos de los defensores más reconocidos de aquella generación italiana. Aunque la ejecución fue distinta a la realizada contra Corea del Sur, la esencia fue la misma: escapar de una situación complicada mediante una maniobra que solo él se atrevía a intentar.

Un legado que sigue vigente

A lo largo de su carrera, Cuauhtémoc Blanco repitió la 'Cuauhtemiña' en distintos partidos y escenarios. Sin embargo, ninguna ejecución alcanzó el impacto de aquella primera aparición en Francia 1998.

Más de dos décadas después, la jugada continúa siendo uno de los momentos más emblemáticos del futbol mexicano en los Mundiales. Cada vez que se acerca una Copa del Mundo, las imágenes vuelven a circular y recuerdan el día en que un futbolista mexicano desafió la lógica, sorprendió a Corea del Sur y dejó una huella imborrable en la historia del balompié internacional.

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