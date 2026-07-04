Peleas de box hoy sábado 4 de julio: horarios y dónde ver la cartelera completa

El invicto Abdullah Mason realizará la primera defensa de su campeonato mundial de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a su compatriota Albert Bell este sábado 4 de julio en el Wolstein Center de la Universidad Estatal de Cleveland, Ohio.

Ayer, durante la ceremonia de pesaje oficial, el monarca de 22 años detuvo la báscula exactamente en el límite de la división con 135 libras (61.23 kilos). Por su parte, el retador originario de Toledo, Ohio, registró un peso de 134.9 libras (61.18 kilos), superando el trámite sin complicaciones y dejando todo listo para el combate estelar de la noche, en el cual ambos peleadores pondrán en juego su calidad de invictos.

Albert Bell llega a este compromiso como reemplazo de último momento, luego de que el excampeón mundial galés Joe Cordina tuviera que retirarse de la contienda debido a problemas con su visa para ingresar a Estados Unidos. A pesar de la premura, Bell se presenta como el contendiente número seis de la clasificación, respaldado por una marca de 28-0 y 9 nocauts, lo que representa un reto de estilos para el campeón defensor.

Abdullah Mason, quien peleará ante su público local en Cleveland por primera vez desde 2023, ostenta un récord profesional de 20 victorias sin derrota, con 17 triunfos conseguidos por la vía del nocaut. El monarca zurdo conquistó el título vacante en noviembre del año pasado tras vencer por decisión unánime a Sam Noakes, y ahora busca consolidarse en las 135 libras con una victoria que le permita apuntar hacia futuras peleas de unificación.

X/trboxing

El reto del mexicano René Palacios

En el combate coestelar de la velada, el mexicano René "Zurdo" Palacios buscará la victoria cuando rete al estadounidense Bruce "Shu Shu" Carrington por el campeonato mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Este enfrentamiento representa la oportunidad de mayor perfil en la carrera del pugilista azteca, quien intentará aprovechar su guardia zurda para superar al monarca, tal como han destacado portales especializados como Izquierdazo.

Para este duelo titular, el campeón Carrington marcó 124.9 libras (56.65 kilos) en la báscula, mientras que el retador mexicano registró 125.7 libras (57.01 kilos), ambos dentro del margen permitido para la división pluma. Palacios subirá al cuadrilátero con un récord de 19 triunfos, un empate y 10 nocauts, frente a un monarca neoyorquino que marcha invicto con 17 victorias, 10 de ellas por la vía rápida.

Carrington realizará la primera defensa del cinturón que obtuvo en enero de este mismo año, cuando venció a Carlos Castro en el noveno asalto dentro del Madison Square Garden. El peleador de Brooklyn aceptó esta defensa opcional ante el mexicano con la intención de mantenerse activo en la división de las 126 libras, proyectando un cierre de año en el que pueda unificar campeonatos con otros monarcas de la categoría.

Horarios y transmisión

La función comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, con los combates preliminares, mientras que la cartelera principal arrancará a las 18:00 horas. Esta velada llegará a los aficionados a través de la plataforma de streaming DAZN a nivel mundial.

Cartelera en el Wolstein Center de Cleveland