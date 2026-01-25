Chivas Femenil logra triunfo con voltereta ante Puebla

Chivas Femenil mantiene su paso perfecto en el torneo tras venir de atrás y vencer 3-1 a Puebla Femenil en condición de visitante. El conjunto rojiblanco tuvo que remar a contracorriente luego de iniciar el encuentro abajo en el marcador, pero supo reaccionar para conservar el invicto, colocarse en el segundo lugar de la tabla general y confirmar su buen momento en el certamen.

El marcador se abrió a favor del conjunto local por conducto de Abigail López, quien aprovechó un rebote tras un tiro libre y, desde fuera del área, sacó un potente disparo que superó a Blanca Félix para el 1-0, sorprendiendo a la afición presente.

Tras el golpe inicial, el equipo dirigido por Antonio Contreras tuvo dificultades para adaptarse a la cancha; sin embargo, con el paso de los minutos elevó la intensidad y comenzó a inclinar el juego a su favor.

La insistencia rindió frutos cerca del final de la primera mitad, cuando en un tiro de esquina Samantha López capitalizó una mala salida de Jaidy Gutiérrez y, con un certero remate de cabeza cruzado, decretó el empate 1-1 antes del descanso.

En la segunda parte, Guadalajara completó la voltereta gracias a una jugada colectiva bien elaborada. El balón llegó por la banda derecha y, tras un centro raso, Denise Castro realizó una pantalla dentro del área que permitió la llegada de Carolina Jaramillo, quien definió de primera intención para poner el 2-1.

El dominio rojiblanco se mantuvo y se reflejó nuevamente en el marcador. Alicia Cervantes apareció en el área rival y, con un sólido remate de cabeza, la goleadora histórica Rojiblanca sentenció el encuentro con el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Chivas Femenil alcanzó 13 puntos y se posicionó en el segundo lugar de la clasificación general, mientras que Puebla Femenil continúa en el fondo de la tabla, en el puesto 17, sin unidades en el torneo.

