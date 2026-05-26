La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales avanza en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con los trabajos de preparación rumbo al Mundial de 2026. Dentro de la prelista estructurada por el director técnico Javier Aguirre, la participación de los futbolistas que militan en ligas del exterior presenta realidades contrastantes en cuanto a regularidad y volumen de juego acumulado durante el ciclo competitivo de la temporada 2025-2026.

El cuerpo técnico evalúa la condición física y el ritmo de competencia de estos elementos para conformar el corte definitivo de la convocatoria.

El sector defensivo es el que registra los indicadores más altos de continuidad en el balompié europeo. Johan Vásquez consolidó su rol en el Genoa de la Serie A de Italia, manteniéndose como un elemento fijo en la alineación titular, con participaciones recurrentes de 90 minutos y acumulando un promedio superior a los 3 mil 200 minutos en la temporada, además de aportar solidez en la zaga central.

Por el contrario, la situación en las bandas y la contención muestra variables derivadas de la adaptación y las lesiones:

Edson Álvarez: El centrocampista vivió un año de transición tras su incorporación al Fenerbahçe de la Süper Lig de Turquía, procedente del West Ham. Su registro de juego se vio afectado por problemas físicos que limitaron su regularidad a lo largo del torneo, sumando apariciones discontinuas en el cuadro titular.

Jorge Sánchez: El lateral derecho del PAOK de Grecia mantuvo una cuota de minutos irregular, alternando la titularidad con ingresos desde la banca en el tramo definitivo del certamen helénico.

Mateo Chávez: El juvenil del AZ Alkmaar de los Países Bajos se integró en la parte final de la campaña con una tendencia al alza, acumulando minutos e incluso marcando en la última jornada de la Eredivisie frente al NAC Breda.

Efectividad en la línea ofensiva

La evaluación de los centros delanteros elegibles para Javier Aguirre representa uno de los puntos centrales para el cuerpo técnico , debido a las modificaciones de roles y contextos geográficos que experimentaron los atacantes en sus respectivos clubes durante el último año.

Futbolista Club actual Goles (25/26) Minutos Julián Quiñones Al-Qadsiah (Arabia Saudita) 33 (Liga) 2,724 Santiago Giménez AC Milan (Italia) 0 896 Raúl Jiménez Fulham (Inglaterra) 9 2,199

Julián Quiñones

Destaca en el balance ofensivo desde su posición en el continente asiático. El atacante completó la temporada 2025-2026 con el Al-Qadsiah consolidado como titular, sumando 31 partidos disputados en el torneo local. Quiñones obtuvo el título de goleo individual de la Saudi Pro League al registrar 33 anotaciones en la competencia, cifra que alcanzó tras marcar tres goles frente al Al-Ittihad en la última jornada del certamen.

En el acumulado de todas las competencias del año futbolístico, el delantero cerró su registro con 37 goles y cuatro asistencias en 35 apariciones oficiales .

Santiago Giménez

Completó su transferencia al AC Milan procedente del Feyenoord a mitad de temporada. En el conjunto italiano, sus 896 minutos en el terreno de juego reflejan la complicada campaña que atravesó, compartiendo la posición en la delantera.

No registra anotaciones en el año futbolístico y su efectividad frente al arco fue nula , situación que también se vio afectada por lesiones que incluso lo alejaron de la Selección Nacional.

Raúl Jiménez

Desempeñó un rol secundario en el Fulham de la Premier League de Inglaterra. El atacante sumó minutos principalmente como pieza de recambio en las segundas mitades de los encuentros, acumulando ingresos de entre 15 y 25 minutos por compromiso, como ocurrió en la jornada de cierre ante el Newcastle United.

Su balance goleador finalizó en nueve tantos , derivado de la escasez de titularidades en el esquema del club londinense.

SV