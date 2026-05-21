Joel Huiqui llegó a ser DT de Cruz Azul gracias a encuentro en una panadería

La vida, a menudo, nos sorprende con giros inesperados , y la trayectoria de Joel Huiqui es un testimonio elocuente de ello.

Lo que comenzó como una lucha en la tercera división de Juárez, con las limitaciones económicas y de viaje que esto implica, culminó en la dirección técnica de Cruz Azul, un puesto que lo lleva a disputar una gran final . Y todo, gracias a un encuentro fortuito en una panadería de la Ciudad de México.

Hace poco más de dos años, Joel Huiqui se encontraba en Juárez, inmerso en el fútbol de tercera división. Las oportunidades no se le habían presentado de la manera esperada , y el camino hacia el éxito parecía incierto.

Sin embargo, un viaje a la Ciudad de México para visitar a su familia cambiaría el rumbo de su destino de forma radical.

Un Encuentro en una Panadería Cambió el Destino de Joel Huiqui y Cruz Azul

Fue en una panadería de barrio donde la casualidad obró su magia. Allí, Joel se encontró con Antonio Reynoso, vicepresidente de Cruz Azul .

Reynoso, al ver a Huiqui, le preguntó qué hacía. Joel le explicó su situación, su trabajo en Ciudad Juárez. La respuesta de Reynoso fue una invitación que Joel no dudaría en aceptar: "Vente al club con nosotros".

La oferta, sin embargo, venía con una advertencia: "Pero no te garantizo nada" . Lejos de desanimarse, Joel Huiqui, con la determinación que lo caracteriza, respondió: "Yo en lo que sea, en lo que sea le entro". Esta actitud de entrega y compromiso fue clave en su ascenso.

De Asistente de Sub-21 a Técnico Finalista de Cruz Azul

Efectivamente, Joel comenzó su nueva etapa en Cruz Azul como asistente de la Sub-21 y, posteriormente, de la Sub-23.

Su dedicación y conocimiento no pasaron desapercibidos. Con el tiempo, fue ascendido a asistente de Nicolás Larcamón. Y hoy, la historia ha dado un giro aún más sorprendente : Joel Huiqui es el técnico de Cruz Azul, el encargado de llevar al equipo en la gran final.

La historia de Joel Huiqui es un recordatorio de que las oportunidades pueden surgir en los lugares más inesperados.

Un encuentro casual en una panadería , la disposición a aceptar cualquier rol y el trabajo arduo fueron los ingredientes que transformaron la carrera de un exfutbolista de tercera división en el estratega de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, a punto de disputar el título.

AR

