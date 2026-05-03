Luego de un partido intenso y con múltiples emociones ante Atlas, el técnico interino de Cruz Azul, Joel Huiqui, valoró el desempeño de su equipo en la ida de los cuartos de final, destacando la madurez mostrada en un escenario exigente como la liguilla.

“Contento porque fue un juego de liguilla, con cinco goles maravillosos. El equipo se mostró maduro; lo hablamos en el vestidor. Les mencionaba que veía un grupo que ha aprendido de sus errores. Hoy estamos listos para lo que viene. Es un gran rival, ha demostrado grandes cosas en el torneo y sabemos que la vuelta será compleja”, señaló.

Además del resultado, Huiqui hizo énfasis en el proceso que vive el equipo, asegurando que han logrado consolidar aspectos clave en su funcionamiento, especialmente en defensa, sin modificar la esencia del juego.

“Siempre el club tiene esa obligación. Es un club grande y el entrenador que esté al frente siempre tiene que hacer un gran torneo. El plantel está muy completo; hemos tratado de gestionar mejor al equipo, darle más orden en la fase defensiva. Lo que se mostró hoy es una de las jornadas con mayor orden en esa zona. Mejoramos lo que ya se hacía bien. No cambiamos nada, solo dimos orden en las fases y eso se fue reflejando en mayor seguridad. Van siete goles en dos partidos, estamos jugando bien. Veía tristeza en algunos que jugaron poco tiempo, pero todos debemos seguir trabajando”, agregó.

Por otro lado, el estratega reconoció que la situación de Carlos ‘Charly’ Rodríguez no pasó desapercibida dentro del grupo, calificándola como una decisión complicada tanto para el jugador como para el equipo.

“Sobre ‘Charly’ Rodríguez, nos sorprendió un poco. Fue una decisión dura para él y para el equipo. Es uno de los mejores jugadores de la liga. Hablé poco con él, pero manifestó su descontento y tristeza. De las cosas malas salen cosas buenas, y tiene la oportunidad de levantarse y buscar la décima”, concluyó.

