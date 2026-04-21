Atlas y Tigres, la batalla por un boleto a la Liguilla

El Estadio Jalisco será el epicentro de un terremoto futbolístico este miércoles a las 19:00 horas. Atlas y Tigres se enfrentan en la Jornada 16 del Clausura 2026 , en un duelo que no es solo un partido de fase regular, sino una auténtica eliminatoria directa. Con solo dos fechas por jugar y ocho boletos disponibles para los Cuartos de Final, el margen de error se ha reducido a cero.

La tabla general dicta una sentencia clara: Atlas llega como séptimo lugar con 22 puntos, mientras que Tigres es noveno con 21 unidades. La importancia de este choque es mayúscula, pues los Rojinegros tienen "el sartén por el mango". Si los Zorros logran la victoria en casa, llegarían a 25 puntos, dejando a los felinos estancados en 21. Con solo tres puntos restantes en la última jornada, un triunfo del Atlas estaría cerca de eliminar a los Tigres de cualquier posibilidad de acceder a la Liguilla.

Para clasificar, Atlas necesita ganar este miércoles para asegurar prácticamente su estancia en la fiesta grande. Por su parte, Tigres tiene prohibido perder; un empate los mantendría con vida artificial, pero una victoria los catapultaría por encima de los tapatíos, dependiendo de sí mismos en la fecha final.

El Atlas llega con el ánimo renovado tras vencer a Santos y ver a Camilo Vargas romper récords de penales atajados. Su mayor fortaleza es la solidez defensiva y la confianza de sus jóvenes, quienes, bajo la guía de Diego Cocca, han aprendido a jugar con "valentía" . Sin embargo, su debilidad reside en la falta de experiencia en cierres de torneo bajo alta presión, algo que el técnico argentino ha reconocido abiertamente.

Tigres, en cambio, presume una de las plantillas más ricas en calidad individual y jerarquía. Su fortaleza es el "oficio" para jugar finales; saben qué hacer cuando el reloj aprieta. No obstante, su gran debilidad este torneo ha sido la irregularidad defensiva y, sobre todo, la asfixiante crisis por la Regla de Menores. El equipo regiomontano llega a esta instancia debiendo una cantidad considerable de minutos de juveniles, lo que obliga al técnico a realizar alineaciones que sacrifican a sus estrellas para evitar la pérdida de puntos en la mesa, debilitando su estructura habitual.

El planteamiento de la urgencia

Tigres debe afrontar el partido con una postura agresiva desde el primer minuto. La urgencia de ganar "a como dé lugar" los obliga a proponer, pero cuidando de no dejar espacios largos que la velocidad de los jóvenes rojinegros pueda explotar. Para los felinos, este partido es una final adelantada: si no logran dominar los nervios y la presión de estar fuera de la zona de privilegio, el gigante del norte podría ver la Liguilla desde el televisor, marcando uno de los fracasos más sonados de su historia reciente.

SV