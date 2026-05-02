Charros falla en pitcheo y pierde la serie ante Sultanes

El pitcheo de los Charros de Jalisco volvió a quedar a deber y la novena albiazul terminó por sufrir una dolorosa derrota de 2-9 ante los Sultanes de Monterrey, resultado con el que los regios aseguraron la serie en el segundo compromiso disputado en el Walmart Park.

Desde las primeras entradas, la ofensiva local se encargó de marcar el rumbo del encuentro al castigar los lanzamientos de Luis Iván Rodríguez , quien cargó con el descalabro. En el arranque del juego, Víctor Mendoza produjo la primera carrera con un elevado de sacrificio que le permitió anotar a Gustavo Núñez, mientras que, Ricardo Genovés amplió la ventaja con un jonrón de dos anotaciones.

A pesar del complicado comienzo, Rodríguez recibió el respaldo del manejador Benjamín Gil para mantenerse en la loma e intentar recomponer el panorama. Sin embargo, los Sultanes continuaron encendidos con el madero y aprovecharon cada oportunidad para incrementar la distancia en la pizarra.

Monterrey sumó otras tres anotaciones, destacándose un nuevo cuadrangular de dos rayitas, ahora cortesía de Josh Lester, que terminó por encaminar a los fantasmas grises.

El relevo tampoco encontró respuestas para contener de inmediato el ataque regiomontano . Juan Robles ingresó en sustitución de “Shocker” Rodríguez, pero la ofensiva de Monterrey siguió haciendo daño y consiguió tres carreras más para convertir el duelo en una misión prácticamente imposible de remontar para los jaliscienses.

En el aspecto ofensivo, Charros logró romper el cero en el cuarto episodio cuando Kyle Garlick conectó un rodado que derivó en doble matanza, pero Jared Walsh aprovechó para cruzar el plato y descontar.

Para la recta final, en la octava entrada, Luis Martínez pegó un sencillo productor que impulsó la segunda carrera visitante. No obstante, la diferencia ya era demasiado amplia y la reacción quedó lejos de concretarse.

Con la serie ya perdida, los Charros buscarán este domingo 3 de mayo evitar la barrida en territorio regio, cuando disputen el tercer juego a partir de las 17:00 horas.

SV