Cruz Azul tuvo un gris recibimiento en Guadalajara previo a su duelo ante Chivas

A pesar de tratarse de un partido de alta importancia, el arribo de Cruz Azul a Guadalajara estuvo lejos de generar el ambiente festivo que suele acompañar sus visitas a territorio tapatío.

El equipo cementero recibió un apoyo discreto por parte de su afición en la antesala del duelo ante Chivas, correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

Un pequeño grupo de aproximadamente 20 seguidores celestes se dio cita en el hotel de concentración para mostrar su respaldo al plantel dirigido por Nicolás Larcamón. Aunque reducido, el grupo buscó animar a los jugadores y aprovechó la oportunidad para solicitar autógrafos y fotografías.

Entre los futbolistas más buscados destacaron Ángel Sepúlveda, Rodolfo Rotondi y Gabriel Fernández, quienes atendieron a los aficionados tras descender del autobús del club, generando algunos momentos de entusiasmo entre el público presente.

El goleador de la Máquina, Ángel Sepúlveda, fue el jugador al que la gente se entregó por completo, con cánticos en su honor; el futbolista se mostró accesible y atento con la afición, respondiendo con autógrafos y fotografías.

Con cánticos, banderas y hasta muñecos de “Cruzazulito”, los seguidores de la Máquina intentaron crear un ambiente de motivación, aunque el recibimiento quedó muy por debajo de otras ocasiones en las que Cruz Azul ha visitado Guadalajara y ha sido arropado por cientos de seguidores.

Ahora, el equipo capitalino se enfoca plenamente en el compromiso de este jueves en la cancha del Estadio Akron, donde buscará dar el primer golpe en la serie y acercarse a las semifinales del torneo.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

