Cruz Azul golea al Vancouver y pasa a octavos de Concachampions

Cruz Azul no tuvo problema para sellar su boleto a los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Nicolás Ibáñez, delantero naturalizado mexicano que recién arribó a la institución como refuerzo estelar, se estrenó con la camiseta de La Máquina, firmando el contundente 5-0 ante el Vancouver (8-0 en el marcador global).

Al 74', en una jugada fortuita, y cuando el ánimo de los jugadores del equipo canadiense estaba totalmente por los suelos, apareció Ibáñez con ese olfato goleador que lo ha caracterizado, para aprovechar el rebote que quedó dentro del área y golpearlo con el botín derecho. De esta manera, el dorsal 7 de La Máquina festejó su primer tanto como delantero cementero.

El estratega de La Máquina, Nicolás Larcamón, lejos de especular en la eliminatoria, buscó desde el primer minuto finiquitarla, mandando lo mejor que tenía disponible. Entre lesiones y baja de juego, el estratega argentino no había podido tener a todos los elementos a su disposición. Por ello, aprovechó este partido para encontrar la mejor versión de su equipo de cara a los partidos que tendrá tanto en la Liga como en el torneo de la Concacaf.

Luka Romero, uno de los elementos que ha ido perdiendo protagonismo en el once titular, fue una de las figuras de la noche, marcando tres anotaciones; la primera de ellas fue al 37', cuando el rival aún ponía resistencia en el último tercio del terreno de juego. La jugada llegó mediante una combinación entre José Paradela y Jeremy Márquez, siendo este último quien puso un pase entre líneas para que Romero definiera de primera intención.

Antes de finalizar la primera parte, Luka Romero se anticipó a primer poste y, sin ser una de sus mayores cualidades, remató de cabeza para vencer al arquero Callum Irving (45+1). Para la parte complementaria, el dorsal 18 se quitó rivales por la banda, y cuando llegó al área, sacó un disparo que fue desviado y se incrustó en la portería de Vancouver.

Aprovechando lo holgado del marcador, Nicolás Larcamón comenzó a darle minutos a los jugadores de cantera, siendo el defensor Jorge Rodarte quien puso el cuarto (68') mediante un cabezazo fulminante que dejó sin oportunidad de reacción al arquero rival.

La Máquina se estará enfrentando a Monterrey en la siguiente ronda, pero antes tendrá que medirse ante Tigres, Chivas y el propio Rayados en la Liga.

EL DATO

85 partidos pasaron para que Nicolás Larcamón ganara un partido por cinco goles de diferencia; aún dirigía a León.

Estadio. Cruz Azul registra ocho triunfos en los nueve partidos que ha disputado en el Cuauhtémoc de Puebla en todas las competiciones.