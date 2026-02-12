Astros de Jalisco siguen brillando en la BCLA e imponen más récords

Los Astros de Jalisco cerraron la Fase de Grupos de la Basketball Champions League Americas con paso perfecto, tras vencer 140-69 a los Caimanes del Llano de Colombia este jueves, en un partido que fue solo un trámite, pues la quinteta tapatía ya tenía amarrado su boleto a Cuartos de Final y los cafetaleros estaban eliminados.

Los 140 puntos de los Astros significaron un nuevo récord de anotación en un partido de la BCLA, superando las dos marcas previas que ellos mismos habían impuesto de 123 y 131 unidades, las dos contra los Caimanes, además la diferencia de 71 puntos también es una nueva marca, superando los 62 de ventaja por la que habían ganado, también contra ellos.

Sin nada más que perder, los sudamericanos iniciaron el partido poniendo en problemas a los Astros , que en los dos partidos previos los habían dominado con diferencias de 53 y 61 puntos. Con siete triples en 12 intentos y velocidad en la ofensiva, los Caimanes lograron mantener desorientados a los Astros, tomando ventaja en gran parte del cuarto, que finalizó empatado a 24 por lado.

En el segundo periodo, Iván Déniz mandó ajustes para sus jugadores, con presión más alta, intensa y más fuerte por toda la cancha y enfocada en el perímetro, lo que apagó la pólvora visitante y los limitaron a solo tres canastas fuera del arco.

Esa inercia defensiva la trasladaron al ataque. Poco a poco dejaron atrás las confusiones en el sistema y construyeron una ventaja que no hizo más que incrementar, explotando con un parcial de 10 puntos seguidos en un abrir y cerrar de ojos que metió por completo a la afición de la Arena Astros al partido y, con 39 unidades en estos 10 minutos, sacaron una diferencia de 20 en el marcador.

La estocada final la dio Jalisco desde el tercer cuarto, armando una fiesta con un parcial de hasta 18 puntos, 36 en todo el periodo e impedir que incluso los del Llano anotaran más de 9, dejando el marcador en 99-52 a falta de un cuarto más, en el que los colombianos bajaron los brazos .

Daishon Smith destacó con doble doble de 23 puntos y 11 asistencias, Trey Burke aportó 31 unidades y Tyran De Lattibeaudiere otras 20 .

“Hemos hecho el trabajo que era clasificar, el equipo ha ido de menos a más, conjuntándose, prácticamente es un equipo nuevo, las cosas han salido como queríamos que era ganar. No debemos relajarnos porque cualquier equipo te puede ganar, mucho mérito a los Caimanes que han venido y han hecho un planteamiento del primer cuarto muy bueno y esto es así, si no estás concentrado cualquiera te puede ganar. Entrenaremos bien sábado y domingo y prepararnos porque esto no ya no va a parar hasta julio, va a ser una temporada llena de carga”, fueron las palabras del entrenador de los Astros, Iván Déniz después de la victoria.

Con el primer objetivo del año cumplido y el boleto a Cuartos de Final sellado, lo siguiente para los Astros es pensar en la Cibacopa, en la que debutan el próximo 17 de febrero en casa contra los Ángeles de la CDMX.

SV