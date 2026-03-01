América es exhibido y goleado por Tigres

Los Tigres de la UANL llegaron a la Ciudad de México con la firme intención de exhibir el complicado momento que atraviesa el Club América y lo consiguió con autoridad. En el estadio Ciudad de los Deportes, los felinos firmaron una actuación contundente al imponerse 4-1 sobre unas Águilas desdibujadas, que atraviesan uno de sus torneos más irregulares en años recientes.

El inmueble registró una de sus mejores entradas en mucho tiempo, con una afición azulcrema que esperaba una reacción de su equipo. Sin embargo, la escuadra dirigida por André Jardine estuvo lejos de ofrecer una actuación convincente y terminó por hundirse en una noche para el olvido. América, que en las siete jornadas previas no había recibido tantos goles, mostró fragilidad defensiva y una preocupante falta de funcionamiento colectivo.

El golpe fue inmediato. Apenas al minuto 3, Israel Reyes cometió un penalti imprudente que Juan Brunetta convirtió con precisión para adelantar a los visitantes. El tanto tempranero sacudió a los capitalinos, que llegaban como favoritos, pero nunca lograron asentarse en el terreno de juego. Tigres, por el contrario, se mostró cómodo en todo momento, sin sentir la presión del entorno ni del rival.

Al minuto 23, Jesús Angulo amplió la ventaja con un certero taquito tras un tiro de esquina, dejando sin oportunidad a Luis Ángel Malagón. América intentó reaccionar, pero careció de claridad y profundidad. La desconexión entre líneas fue evidente y las oportunidades escasearon.

Fue hasta el minuto 69 cuando Brian Rodríguez, el jugador más destacado de los locales, logró descontar y devolver algo de esperanza a la tribuna. No obstante, la ilusión duró apenas un suspiro. Un minuto después, Ángel Correa volvió a marcar diferencias y amplió la ventaja para los regiomontanos. Ya en tiempo agregado, el argentino firmó su doblete y sentenció una de las derrotas más dolorosas en la era de Jardine.

Con este resultado, América profundiza su crisis y se aleja de la versión que enamoró a su afición. Entre altibajos y dudas, el conjunto azulcrema lucha por reencontrarse y mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla, aunque su realidad actual dista mucho de las expectativas generadas al inicio del torneo. La presión comienza a sentirse en cada sector del club, desde el cuerpo técnico hasta los referentes del plantel, en un entorno donde la exigencia histórica no admite tropiezos prolongados ni explicaciones repetidas.