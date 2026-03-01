Domingo, 01 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 1 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El domingo 1 de marzo no solo trae consigo el cambio de mes, ya que llega con una amplia lista de partidos en México, Europa, Asia y Estados Unidos.

Conoce el calendario completo del día, organizado por torneo y con los canales de televisión o plataformas de streaming para seguir cada juego de futbol EN VIVO.

Partidos HOY domingo 1 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Leones Negros vs Atlante | 12:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY domingo 1 de marzo de 2026 - La Liga EN VIVO

  • Elche vs Espanyol | 07:00 | SKY Sports, Canal 5 |
  • Valencia vs Osasuna | 09:15 | SKY Sports |
  • Real Betis vs Sevilla | 11:30 | SKY Sports |
  • Girona vs Celta | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 1 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Fulham vs Tottenham | 08:00 | FOX One, FOX |
  • Manchester United vs Crystal Palace | 08:00 | HBO MAX, TNT |
  • Brighton vs Nottingham Forest | 08:00 | FOX One, Tubi |
  • Arsenal vs Chelsea | 10:30 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY domingo 1 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • US Cremonese vs AC Milan | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Sassuolo vs Atalanta | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Torino vs Lazio | 11:00 | Disney+ Premium |
  • AS Roma vs Juventus | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY domingo 1 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Paris FC vs Nice | 08:00 | FOX One |
  • Lorient vs Auxerre | 10:15 | FOX One |
  • Lille vs Nantes | 10:15 | FOX One |
  • Metz vs Stade Brestois | 10:15 | FOX One |
  • Olympique de Marsella vs Olympique de Lyon | 13:45 | FOX One |

Partidos HOY domingo 1 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Stuttgart vs VfL Wolfsburg | 08:30 | SKY Sports |
  • Eintracht Frankfurt vs Freiburg | 10:30 | SKY Sports |
  • Hamburger SV vs RB Leipzig | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 1 de marzo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • PEC Zwolle vs Ajax | 05:15 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Twente vs Feyenoord | 07:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Utrecht vs AZ Alkmaar | 09:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY domingo 1 de marzo de 2026 - MLS EN VIVO

  • Austin FC vs DC United | 13:30 | Apple TV |
  • Philadelphia Union vs New York City | 15:30 | Apple TV |
  • Orlando City vs Inter Miami CF | 18:00 | Apple TV |
  • San Diego FC vs St. Louis City SC | 20:15 | Apple TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

