Cristiano Ronaldo en México: ¿Cuándo salen a la venta los boletos del amistoso entre Portugal y México en Estadio Azteca

La Selección Mexicana ya conoce la fecha en la que la afición podrá asegurar su lugar para el esperado amistoso contra Portugal, un partido que podría traer de vuelta a Cristiano Ronaldo a México. Este encuentro será además el primero en el renovado Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, que se alista para su tercera inauguración mundialista en 2026.

Según información de Carlos Ponce de León, la venta anticipada de boletos comenzará el 10 de diciembre y será exclusiva para quienes cuenten con tarjetas de crédito del banco patrocinador del recinto. Esta fase permitirá a los aficionados garantizar su entrada antes de que se libere la venta general.

El partido está programado para el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, y se perfila como uno de los choques más atractivos del calendario tricolor debido al enorme interés que genera la posible participación de Cristiano Ronaldo. La expectativa es alta, tanto por el renacimiento del estadio como por la calidad del rival europeo.

Como parte de esta misma gira de preparación rumbo al Mundial 2026, México también se medirá ante Bélgica. Tres días después del encuentro con Portugal, el equipo viajara a Chicago para enfrentar a los belgas en el Soldier Field, en un ambiente que se espera esté repleto de aficionados mexicanos.

Los detalles sobre la venta de boletos para el partido en Estados Unidos aún no han sido anunciados, pero se darán a conocer en los próximos días. Mientras tanto, la afición mexicana ya cuenta con la fecha clave para intentar ver a ‘CR7’ en suelo nacional.

SV