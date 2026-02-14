Cristiano regresa de la huelga con gol

Luego de la ausencia de tres partidos de Cristiano Ronaldo en protesta contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y el manejo de inversión en Al Nassr, el astro portugués regresó a las canchas y lo hizo con goles.

En el partido correspondiente a la jornada 22 contra Al-Fateh, Ronaldo hizo a un lado su molestia por lo que él considera una falta de inversión en el equipo y supuestos retrasos en el pago de los salarios de los empleados del club.

Por su huelga, Ronaldo se perdió dos juegos de liga y los octavos de final de la AFC Champions League, sin embargo, volvió con la misma determinación de siempre.

Al minuto 18, Cristiano recibió un centro por el costado izquierdo y dentro del área, solamente estiró su pierna y de primera intención, colocó el pie de forma que el balón ingrese en el ángulo inferior izquierdo del portero rival.

Así, el excapitán y multicampeón con el Real Madrid alcanzó la cifra de 926 goles oficiales, cada vez más cerca de su meta de mil anotaciones.

Mientras tanto, su gol ayudó a la posterior victoria por 2-0 que deja al Al Nassr en segundo lugar, tan solo un punto por debajo del Al Hilal.

Te puede interesar: Gobierno de Trump entra en tercer cierre parcial

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

