Durante la fiesta mundialista, un peculiar personaje atrajo todas las miradas y cámaras en el corazón de la Ciudad de México. No se trata de un futbolista ni de un entrenador famoso, sino de "Merlín", un simpático pato vestido con la camiseta de la Selección Mexicana que, además de ser una sensación viral en redes sociales, recorre todos los días las calles de la Alameda Central trabajando junto a su familia en la venta de aguas frescas.

De mascota a "patrón" del negocio

La historia de “Merlín” comenzó hace aproximadamente dos años, cuando una clienta se lo regaló a Cristian, hijo de Carla Ivet, quien es la actual cuidadora de Merlín. Carla menciona que el pato pasó por un proceso de adaptación: al inicio salía a caminar con un arnés para perderle el miedo al ruido de la gente y a las avenidas de la ciudad, pero una vez acostumbrado se lo quitaron y comenzó a seguirlos libremente.

Hoy en día, Merlín no es percibido solo como una mascota, sino que es considerado formalmente como "el patrón" del negocio familiar de venta y distribución de aguas. Debido a la fama internacional que ha alcanzado, muchas personas se han acercado con la intención de comprarlo pero sus dueños rechazan rotundamente cualquier oferta argumentando que el jefe no está a la venta.

Un estilo de vida especial: Zapatitos y tacos de carnitas

La vida diaria de Merlín en las calles capitalinas está llena de cuidados y atenciones especiales. Para evitar que sus patas se lastimen al caminar sobre el pavimento, utiliza calcetitas y protectores que, con frecuencia, son regalos que le llevan los propios clientes de la zona de Bellas Artes. Aunque tiene un espacio en el carrito de las aguas para descansar y no caminar en exceso, “Merlín” disfruta tanto de pasear que a veces decide el mismo seguir el paso por su cuenta.

Su alimentación también llama fuertemente la atención. Además de llevar una dieta basada en alimento especial para pato, frutas, verduras y proteínas, Merlín es un fanático de la comida tradicional mexicana: una vez a la semana degusta su platillo favorito, un taco de carnitas.

Fiebre mundialista y fama internacional

Durante el Mundial 2026, Merlín se convirtió en un ícono de la afición local al lucir con orgullo su propia playera de México, la cual sus dueños consiguieron a través de un distribuidor especializado en ropa para animales. Su dueña señala que le pusieron el jersey tricolor “porque andamos en México y hay que apoyar a la selección”.

A pesar de ser toda una celebridad en internet, hasta el momento no han sido invitados formalmente para asistir a un partido mundialista, aunque la familia espera que pronto los contacten para poder disfrutar de la emoción del futbol de cerca. Mientras tanto, Merlín continuará su exitosa labor en la Alameda, saludando a los transeúntes, supervisando el negocio de aguas familiar.

NG