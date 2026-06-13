La Copa del Mundo 2026 sigue su actividad este sábado 13 de junio con el duelo entre las selecciones de Australia y Turquía, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos. Ambos equipos harán su presentación oficial en el torneo con la misión de iniciar con una victoria que les permita sumar sus primeros puntos dentro del Grupo D, sector que completan Estados Unidos y Paraguay. El partido se disputará en Vancouver, Canadá.

Australia y Turquía afrontan este compromiso conscientes de la importancia que tiene comenzar con el pie derecho en una fase de grupos altamente competitiva, y con el objetivo de tomar ventaja desde el arranque del certamen. Para que no te pierdas un solo segundo de la acción, conoce todos los detalles sobre el partido, incluidos el horario y las opciones de transmisión para seguirlo en vivo.

¿Cómo llegan Australia y Turquía?

Tanto la escuadra oceánica como el conjunto europeo aterrizan en este compromiso tras superar procesos eliminatorios sumamente exigentes. Por un lado, la Selección de Australia consiguió su boleto de forma directa bajo la dirección técnica de Tony Popović. Esta participación representa su sexta aparición consecutiva en la justa mundialista y la séptima en toda su historia.

En contraste, Turquía selló su esperado regreso al máximo torneo de selecciones tras disputar el repechaje de la UEFA. En dicha instancia, el cuadro turco logró imponerse a los representativos de Rumania y Kosovo para asegurar su lugar en la competencia. Ambos equipos llegan a este duelo inaugural con el objetivo claro de obtener un resultado positivo en un grupo que se perfila como sumamente parejo.

Dónde ver EN VIVO el partido Australia vs Turquía del Mundial 2026

El duelo entre Australia y Turquía, correspondiente a la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial 2026, se disputará este sábado 13 de junio de 2026. El balón rodará a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, y se desarrollará en el Estadio Vancouver, ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible a través de streaming, por lo que los aficionados podrán ver cada detalle de este encuentro solo por esta vía.

Fecha y hora: Sábado 13 de junio, 22:00 horas

Sábado 13 de junio, 22:00 horas Estadio: Estadio Vancouver, Vancouver, Canadá

Estadio Vancouver, Vancouver, Canadá Transmisión: Pase Mundial (ViX Premium)

Australia y Turquía comparten el Grupo D junto con Estados Unidos y Paraguay, por lo que sumar tres puntos en este debut podría ser determinante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Con el margen de error reducido desde el arranque del torneo, ambas selecciones buscarán dar el primer golpe en uno de los sectores más competitivos de la Copa del Mundo 2026.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF