Chivas Femenil sigue invicto y mantiene el cero en su zaga

El Guadalajara sigue imparable en este Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Tras derrotar 2-0 a Querétaro en la cuarta fecha del torneo, el conjunto tapatío no solo preservó su racha sin derrotas, sino que alcanzó que igualó una marca del club, al hilar cuatro partidos sin conceder un solo gol, igualando su mejor registro defensivo en un inicio de campaña.

Desde los primeros minutos, las dirigidas por Antonio Contreras impusieron condiciones en la cancha del estadio AKRON mediante una asfixiante presión alta y un orden impecable en el medio campo. Esta superioridad táctica les permitió asfixiar la salida del rival y volcarse al ataque de manera recurrente, aunque sin mucha contundencia. Sin embargo, la recompensa llegó antes de finalizar la primera mitad, cuando Denise Castro, al minuto 37, mandó el balón a las redes, otorgando la tranquilidad de la ventaja parcial.

En el segundo tiempo, el equipo rojiblanco dio una cátedra de manejo de partido. Lejos de encerrarse, mantuvieron la posesión y recuperaron el esférico con velocidad cada vez que Querétaro intentaba reaccionar, pero de nueva cuenta, la falta de claridad frente al marco evitó que ese dominio se reflejara en el marcador de una forma más clara. Aún así, el esfuerzo constante rindió frutos en la compensación, cuando Adriana Iturbide selló la victoria con el segundo tanto del encuentro.

Con 10 puntos en la bolsa, invictas y siendo el único conjunto sin recibir gol tras cuatro fechas, las Chivas ya se preparan para su próximo desafío. El equipo viajará para enfrentar a Puebla este domingo 25 de enero a las 12:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada 5.