Futbol hoy 22 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este jueves 22 de enero de 2026 cuenta con una programación de partidos de futbol no tan extensa, sin embargo, ofrece la oportunidad de disfrutar de la acción en vivo desde cualquier lugar, gracias a las múltiples opciones de transmisión.

Para facilitar la organización de tu agenda, hemos elaborado una guía completa que detalla todas las alternativas para ver cada encuentro, abarcando televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Revisa los horarios y las distintas formas de acceso para asegurar que no te pierdas ni un minuto de la pasión del futbol en vivo.

Partidos hoy jueves 22 de enero de 2026 Amistosos EN VIVO

  • Panamá vs México | 19:10 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy jueves 22 de enero de 2026 Europa League EN VIVO

  • Freiburg vs Maccabi Tel Aviv FC | 11:45 | Disney+ Premium |
  • Bologna vs Celtic FC | 11:45 | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Fenerbahçe vs Aston Villa | 11:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Young Boys vs Olympique Lyonnais | 11:45 | Disney+ Premium |
  • Celta vs Lille | 14:00 | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Utrecht vs Genk | 14:00 | Disney+ Premium |
  • SC Braga vs Nottingham Forest | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Nice vs Go Ahead Eagles | 14:00 | Disney+ Premium |
  • GNK Dinamo Zagreb vs FCSB | 14:00 | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

