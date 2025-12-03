Terence Crawford exige millonaria cantidad a Canelo Álvarez para una revancha

A pesar de que ya pasaron más de 2 meses de la inesperada derrota que sufrió el reconocido boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez ante el estadounidense Terence Crawford, aún hay especulaciones de una posible revancha y, por fin, ya se tiene noticias al respecto.

Fue apenas recientemente que el equipo de Terence Crawford se manifestó sobre la posibilidad de que vuelva a enfrentarse contra el tapatío Canelo Álvarez, y de ello dependen sus intenciones económicas.

Crawford revela cuánto pide por darle la revancha a Canelo

De acuerdo al equipo de Terence Crawford, el boxeador está dispuesto a darle la revancha a Álvarez, siempre y cuando sea por la cantidad de más de 100 millones de dólares; sin embargo no se ha hecho ninguna negociación de momento.

A pesar de que esta oferta podría darle esperanzas a Canelo de levantarse en el ranking mundial y vencer a Crawford, la realidad es que esta cantidad millonaria hace que luzca lejano que el combate pueda concretarse; no obstante, esto podría representar un giro inesperado en la carrera del boxeador mexicano.

Canelo sigue abajo en el ranking mundial

Desafortunadamente, Canelo Álvarez sigue descendiendo en el ranking mundial libra por libra, lo que ha complicado su camino en su carrera profesional. Ante este panorama negativo, no le queda más que volver a los primeros lugares en sus futuros combates, para lo cual tendrá que prepararse mejor con el fin de recuperar la corona en 2016.

Cabe destacar que Saúl ya ha hablado abiertamente de su retiro, por lo que, si desea obtener nuevamente un triunfo, deberá apresurarse. Fue en una entrevista con el ex futbolista, Hugo Sánchez donde declaró que planea continuar su carrera profesional al menos otros cuatro años más.

