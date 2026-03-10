Chivas viene de atrás ante América y se queda con el Clásico Nacional

En una noche cargada de emoción y orgullo rojiblanco, las Chivas Femenil firmaron una remontada trepidante al imponerse 3-2 sobre América en el Estadio AKRON, en duelo pendiente de la jornada 10 de la Liga MX Femenil que finalmente se disputó este martes, luego de haberse suspendido el pasado 22 de febrero.

El primer tiempo fue tenso, pero sin grandes sobresaltos. Ambos equipos midieron fuerzas, generaron algunos arribos en las porterías rivales sin representar una gran amenaza y cuidaron cada espacio en el terreno de juego. El marcador permaneció intacto al descanso , como si el Clásico estuviera guardando toda su pólvora para la segunda mitad.

Apenas iniciado el complemento, el conjunto azulcrema golpeó primero. La brasileña Geyse da Silva abrió el marcador al minuto 56 y, cinco minutos después, Nancy Antonio amplió la ventaja para las visitantes al 61', silenciando momentáneamente a la afición rojiblanca.

Todo parecía en contra del Rebaño, ya que no parecía que pudiera reaccionar rápido para revertir la situación. Sin embargo, con un par de ajustes desde el banquillo, el Guadalajara cambió el rumbo del partido y se mostró más agresivo.

La reacción comenzó al minuto 65, cuando Gabriela Valenzuela apareció en el área para marcar el descuento, sorprendiendo a la defensa azulcrema y devolviéndole la esperanza a las locales.

El empate llegó al 74'. Carolina Jaramillo disparó y el balón, tras un rebote fortuito entre el poste y la espalda de la arquera Sandra Paños, terminó dentro de la portería para desatar la locura en las tribunas.

La remontada se consumó al 84, gracias a la revulsiva de siempre. Desde la banca apareció Adriana Iturbide, quien firmó su quinto gol del torneo entrando de cambio y selló el 3-2 definitivo.

Así, en una noche de carácter y corazón, Chivas rompió una racha de dos años sin vencer al América como local y volvió a celebrar en casa un triunfo en el Clásico Nacional femenil que quedará grabado en la memoria de su afición.

