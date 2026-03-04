El Clásico Mundial de Beisbol está por comenzar. El evento más grande a nivel selecciones reunirá a los mejores jugadores de este deporte en tres sedes que albergarán la sexta edición de la competencia: Japón, Puerto Rico y Estados Unidos. Participarán 20 equipos, los cuales se repartirán en cuatro grupos y, tras disputar un formato de Round Robin, solo ocho clasificarán a cuartos de final; los ganadores accederán a semifinales y solo dos buscarán el título en la final que se llevará a cabo en Miami.Según los expertos, Estados Unidos es gran favorito para quedarse con el título, mientras Japón intentará mantener su dominio histórico. México intentará superar las semifinales alcanzadas en la edición pasada, en el año 2023.La actividad del Clásico Mundial de Beisbol 2026 arranca con el juego inaugural entre China Taipéi y Australia; el portal oficial de la MLB indica que, aunque es el 5 de marzo, la diferencia entre las zonas horarias entre México y Japón, donde tendrá lugar ese duelo, es que todavía es miércoles 4 en nuestro país. El duelo final será el 17 de marzo.Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto RicoSede: Daikin Park, Houston, Texas, USASede: Tokyo Dome, Tokio, JapónSede: loanDepot Park, Miami, Florida, USALa actividad del Clásico Mundial de Beisbol estará disponible en su totalidad a través del streaming de Disney+ en México. Además, algunos juegos también serán transmitidos por los canales de ESPN.4 de marzo5 de marzo6 de marzo7 de marzo8 de marzo9 de marzo10 de marzo11 de marzo13 de marzo14 de marzo15 de marzo16 de marzo17 de marzo *Con información de MLB.com y ESPN **Sujeto a cambios de transmisión---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF