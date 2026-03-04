El Clásico Mundial de Beisbol está por comenzar. El evento más grande a nivel selecciones reunirá a los mejores jugadores de este deporte en tres sedes que albergarán la sexta edición de la competencia: Japón, Puerto Rico y Estados Unidos. Participarán 20 equipos, los cuales se repartirán en cuatro grupos y, tras disputar un formato de Round Robin, solo ocho clasificarán a cuartos de final; los ganadores accederán a semifinales y solo dos buscarán el título en la final que se llevará a cabo en Miami.

Según los expertos, Estados Unidos es gran favorito para quedarse con el título, mientras Japón intentará mantener su dominio histórico. México intentará superar las semifinales alcanzadas en la edición pasada, en el año 2023.

La actividad del Clásico Mundial de Beisbol 2026 arranca con el juego inaugural entre China Taipéi y Australia; el portal oficial de la MLB indica que, aunque es el 5 de marzo, la diferencia entre las zonas horarias entre México y Japón, donde tendrá lugar ese duelo, es que todavía es miércoles 4 en nuestro país. El duelo final será el 17 de marzo.

Estos son los grupos para el Clásico Mundial de Beisbol:

Grupo A

Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

Grupo B

Sede: Daikin Park, Houston, Texas, USA

Estados Unidos

México

Italia

Reino Unido

Brasil

Grupo C

Sede: Tokyo Dome, Tokio, Japón

Japón

Australia

Corea del Sur

República Checa

China Taipéi

Grupo D

Sede: loanDepot Park, Miami, Florida, USA

Venezuela

República Dominicana

Países Bajos

Israel

Nicaragua

¿Dónde ver el EN VIVO Clásico Mundial de Beisbol 2026?

La actividad del Clásico Mundial de Beisbol estará disponible en su totalidad a través del streaming de Disney+ en México. Además, algunos juegos también serán transmitidos por los canales de ESPN.

Calendario del Clásico Mundial

4 de marzo

China Taipéi vs Australia | 21:00 | ESPN, Disney+ Premium |

5 de marzo

República Checa vs Corea del Sur | ESPN, Disney+ Premium |

Australia vs República Checa | ESPN, Disney+ Premium |

6 de marzo

Japón vs China Taipéi| | ESPN, Disney+ Premium |

Cuba vs Panamá | ESPN, Disney+ Premium |

Países Bajos vs Venezuela | ESPN, Disney+ Premium |

México vs Gran Bretaña | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium, Nu9ve |

Puerto Rico vs Colombia | ESPN, Disney+ Premium |

Nicaragua vs República Dominicana | ESPN, Disney+ Premium |

Estados Unidos vs Brasil | ESPN, Disney+ Premium |

China Taipéi vs República Checa | ESPN, Disney+ Premium |

7 de marzo

Corea del Sur vs Japón | ESPN, Disney+ Premium |

Colombia vs Canadá | ESPN, Disney+ Premium |

Nicaragua vs Países Bajos | ESPN, Disney+ Premium |

Brasil vs Italia | ESPN, Disney+ Premium |

Panamá vs Puerto Rico | ESPN, Disney+ Premium |

Israel vs Venezuela | ESPN, Disney+ Premium |

Gran Bretaña vs Estados Unidos | ESPN, Disney+ Premium |

China Taipéi vs Corea del Sur | ESPN, Disney+ Premium |

8 de marzo

Australia vs Japón | ESPN, Disney+ Premium |

Colombia vs Cuba | ESPN, Disney+ Premium |

Países Bajos vs República Dominicana | ESPN, Disney+ Premium |

Gran Bretaña vs Italia | ESPN, Disney+ Premium |

Nicaragua vs Israel | ESPN, Disney+ Premium |

Panamá vs Canadá | ESPN, Disney+ Premium |

Brasil vs México | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium, Nu9ve |

9 de marzo

Corea del Sur vs Australia | ESPN, Disney+ Premium |

República Dominicana vs Israel | ESPN, Disney+ Premium |

Colombia vs Panamá | ESPN, Disney+ Premium |

Brasil vs Gran Bretaña | ESPN, Disney+ Premium |

Cuba vs Puerto Rico | ESPN, Disney+ Premium |

Venezuela vs Nicaragua | ESPN, Disney+ Premium |

México vs Estados Unidos | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium, Nu9ve |

10 de marzo

República Checa vs Japón | ESPN, Disney+ Premium |

Israel vs Países Bajos | ESPN, Disney+ Premium |

Canadá vs Puerto Rico | ESPN, Disney+ Premium |

Italia vs Estados Unidos | ESPN, Disney+ Premium |

11 de marzo

Canadá vs Cuba | ESPN, Disney+ Premium |

Italia vs México | ESPN, Disney+ Premium |

República Dominicana vs Venezuela | ESPN, Disney+ Premium |

Cuartos de Final

13 de marzo

Por definir vs Por definir | ESPN, Disney+ Premium |

Por definir vs Por definir | ESPN, Disney+ Premium |

14 de marzo

Por definir vs Por definir | ESPN, Disney+ Premium |

Por definir vs Por definir | ESPN, Disney+ Premium |

Semifinales

15 de marzo

Por definir vs Por definir | ESPN, Disney+ Premium |

16 de marzo

Por definir vs Por definir | ESPN, Disney+ Premium |

Final

17 de marzo

Por definir vs Por definir | ESPN, Disney+ Premium |

*Con información de MLB.com y ESPN

**Sujeto a cambios de transmisión

