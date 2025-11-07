Charros de Jalisco cae ante Mochis en el Panamericano

Los Charros de Jalisco tuvieron una noche para el olvido en el primer juego de la serie ante los Cañeros de Los Mochis. En un encuentro disputado en el Estadio Panamericano, el equipo dirigido por Benjamín Gil apenas pudo conectar tres imparables, mostrando un pitcheo endeble y una ofensiva apagada, lo que derivó en una derrota por 8-5.

Jalisco no estuvo fino al bat, ni tampoco sobre la lomita. Desde el inicio del juego tuvieron que ir contra la corriente, ya que Ronald Medrano fue recibido con un jonrón de Dayson Croes que conectó justo por la central. Cuando a los Charros les tocó ir a la ofensiva, sus bateadores fueron despedidos en orden y su ofensiva poderosa fue la principal ausente del encuentro.

Tras un par de entradas con las acciones controladas, Medrano volvió a verse sorprendido para el cuarto inning, luego de que Josh Rehwaldt bateara un doble que llevó a Rodolfo Amador a la caja registradora. Después, con un elevado de sacrificio, Yasmany Tomás logró llegar a tierra prometida para triplicar la ventaja de los visitantes.

En la parte baja, Jalisco trató de meterse al juego y Jared Serna fue el responsable de la tímida respuesta sacando un triple que le permitió embasarse. Posteriormente, se presentó Bligh Madrid con un elevado de sacrificio que le permitió al “Chico maravilla” tocar plato para descontar la pizarra.

No obstante, los peloteros albiazules no supieron cómo superar la serpentina de Darel Torres, quien en seis entradas de labor permitió un solo imparable, dos pasaportes, una carrera y, por el contrario, ponchó a seis elementos de los Charros.

Tras bajar a Medrano del montículo para el comienzo del séptimo rollo, se subió Luis Rodríguez con la encomienda de contener a los sinaloenses, pero tampoco tuvo éxito y terminó por adjudicarse otras dos carreras.

Sin poder encontrar la fórmula para recomponer su camino, el octavo capítulo fue fatídico para los de Benjamin Gil. Un cuadrangular de Carlos Soto que llevó consigo a dos hombres a bordo, terminó por sepultar cualquier esperanza de una posible voltereta para Jalisco.

En el último suspiro del encuentro, los Charros lograron llenar las bases gracias a dos pasaportes y un sencillo de Mateo Gil. Todo parecía alinearse para que los locales recortaran distancias, y Julián Ornelas lo aprovechó al máximo al conectar un cuadrangular con casa llena. Sin embargo, su Grand Slam resultó insuficiente para concretar la heroica remontada.

Para evitar su segunda serie perdida de forma consecutiva, Jalisco tendrá la oportunidad de reivindicarse ante Los Mochis este sábado 8 de noviembre a las 18:00 horas en el recinto de Zapopan.

MF