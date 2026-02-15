Tras el Clásico Nacional, el técnico del América, André Jardine, reconoció el sólido momento que atraviesa Chivas y aseguró que su equipo necesita elevar considerablemente su nivel para competir ante un rival en esa forma.

El estratega brasileño reveló que incluso antes del partido felicitó a Gabriel Milito por el trabajo realizado con el conjunto Rojiblanco.

“Se lo dije antes del juego: se ven formas muy claras en su equipo. Encontró el funcionamiento que buscaba. Sabíamos que sería un partido muy duro por el momento que viven”, comentó.

Aunque mencionó que contar con más días de preparación puede ser determinante en encuentros de alta exigencia, dejó claro que no busca justificar el resultado.

“Para partidos especiales como el clásico, tener más tiempo de trabajo siempre ayuda, es fundamental. Pero no perdimos por eso. Hablar de ese tema sería quitarle mérito al triunfo de Chivas. Están en un gran momento y para enfrentarlos debemos estar un escalón arriba”, afirmó.

Jardine también abordó la falta de contundencia ofensiva de las Águilas, un aspecto que considera clave y que dista de los estándares del club.

“Este equipo está acostumbrado a marcar más goles, no solo en esta etapa, sino históricamente. Hoy estamos lejos de ese funcionamiento. Es un tema que se analiza internamente, con calma y autocrítica. Vamos a encontrar soluciones, pero necesitamos recuperar a jugadores importantes en la zona ofensiva”, explicó.

Finalmente, el técnico fue contundente al evaluar el rendimiento actual del equipo.

“No diría que es una preocupación alarmante, pero sí es algo que nos ocupa. Es momento de reflexionar. El funcionamiento que pretendo todavía está lejos de lo que imagino”, sentenció.