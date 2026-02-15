Domingo 15 de febrero de 2026. Café temprano, control remoto y en caso de que no tengas compromisos sociales y quieras ver futbol, debes saber que desde la madrugada europea hasta el cierre nocturno en América hay mucha actividad para ver EN VIVO.

Para organizar mejor el maratón, te compartimos la agenda completa del día, ordenada por torneo, con horarios y canales de transmisión para no perderte ningún encuentro.

Partidos HOY domingo 15 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Cruz Azul vs Tigres | 16:30 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Santos vs Mazatlán | 17:00 | ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY domingo 15 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Leones Negros vs Tepatitlán FC | 12:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY domingo 15 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

América Femenino vs Monterrey Femenino | 19:05 | ViX Gratis, Layvtime YouTube, TUDN |

Partidos HOY domingo 15 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

Real Oviedo vs Athletic Club | 07:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid | 09:15 | SKY Sports |

Levante vs Valencia | 11:30 | SKY Sports |

Mallorca vs Real Betis | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 15 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Udinese vs Sassuolo | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Parma vs Hellas Verona | 08:00 | Disney+ Premium |

US Cremonese vs Genoa | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Torino vs Bologna | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Napoli vs AS Roma | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY domingo 15 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Le Havre AC vs Toulouse | 08:00 | FOX One, FOX |

Lorient vs Angers | 10:15 | FOX One |

Metz vs Auxerre | 10:15 | FOX One, FOX |

Olympique de Lyon vs Nice | 13:45 | FOX One, FOX |

Partidos HOY domingo 15 de febrero de 2026 - FA Cup EN VIVO

Birmingham vs Leeds Utd | 06:00 | HBO MAX |

Grimsby Town vs Wolverhampton | 07:30 | FOX One |

Stoke City vs Fulham | 08:00 | FOX One |

Oxford United vs Sunderland | 08:00 | HBO MAX, TNT |

Arsenal vs Wigan | 10:30 | HBO MAX |

Partidos HOY domingo 15 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Augsburg vs Heidenheim | 08:30 | SKY Sports |

RB Leipzig vs VfL Wolfsburg | 10:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 15 de febrero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Feyenoord vs Go Ahead Eagles | 05:15 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

