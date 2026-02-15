El capitán del América salió a dar la cara tras el complicado momento que atraviesa el conjunto azulcrema. Henry Martín reconoció que la derrota ante Chivas en el Clásico Nacional fue vergonzosa para el equipo, pero subrayó que deben enfocarse en lo que viene y mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo.

“Se habló fuerte y claro porque no pueden pasar estas situaciones, pero a partir de mañana hay que darle vuelta a esto. Hoy sí lo sufrimos, nos duele, pero nada más. Debemos enfocarnos en lo que resta, que queda bastante. Tenemos todavía un techo muy alto que alcanzar, pero hay que ser autocríticos.”

“Este grupo tiene mucho para dar, tenemos que encontrar nuestra mejor versión individualmente, primero, y lo colectivo se va ir dando partido a partido. Las nuevas incorporaciones van a ayudar mucho, definitivamente tenemos mucho para dar, pero hoy no estuvimos a la altura, quedó evidenciado en el en el marcador”, comentó Martín.

Respecto a la falta de contundencia de las Águilas —que actualmente cuentan con la peor ofensiva del torneo, con apenas tres goles anotados—, el atacante no pudo explicar el motivo de la sequía que atraviesa la delantera azulcrema; sin embargo, aseguró que el equipo se mantiene fiel al plan de juego y lo sigue al pie de la letra.

“Nosotros acatamos las órdenes, seguimos el sistema de juego. Sí, definitivamente, no estamos siendo ni contundentes ni generando las opciones, eso es claro. Tenemos que mejorar en todas las áreas y, sobre todo, lo colectivo. No sabría decir por qué no estamos anotando, pero definitivamente nos estamos quedando cortos”, concluyó el delantero.

