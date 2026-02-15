El director técnico Chivas, Gabriel Milito, llamó a la prudencia tras la victoria frente al Club América en el clásico nacional, y advirtió sobre el riesgo de dejarse llevar por elogios excesivos después de imponerse ante el acérrimo rival.

“Estoy muy tranquilo porque estos chicos lo vienen haciendo desde el año pasado, cuando empezamos perdiendo con Club León. Nos cerramos internamente y, más allá de los resultados, sabíamos que las críticas iban a existir, pero también que había cosas que estábamos haciendo bien. Tenemos que tener mucho cuidado con los elogios desmedidos para que no nos confundan y para que se mantenga esa hambre de ser mejores en cada partido”, señaló.

Milito insistió en mantener la calma y subrayó que el equipo aún no ha conseguido nada, pese al triunfo en uno de los encuentros más importantes del calendario.

“Es necesario tener prudencia, sobre todo después de ganar el clásico. Debemos tener claro qué estamos haciendo bien y en qué podemos mejorar. Aún no hemos logrado nada. Numéricamente faltan muchos partidos para alcanzar el objetivo que nos propusimos”, agregó.

Finalmente, el estratega consideró que su equipo pudo haber ampliado la ventaja en el marcador.

“Es verdad que hicimos méritos para terminar con un gol más. En el primer tiempo fuimos más dominantes; en el segundo, más controladores. Es difícil sostener ese nivel durante los 90 minutos ante un rival de esta jerarquía. Tal vez podríamos haber marcado un gol más y habría sido justo”, concluyó.