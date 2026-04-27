La máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1 (F1), aterriza en territorio estadounidense para disputar la sexta fecha del calendario oficial, que en la práctica representa la cuarta carrera del año tras las suspensiones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. El campeonato llega en un momento de reacomodo bajo las nuevas regulaciones técnicas, con la escudería Mercedes liderando la cima. Para la afición mexicana, la atención estará puesta en Sergio "Checo" Pérez, quien encarará su cuarta carrera oficial como piloto de la debutante escudería Cadillac.

Las acciones del fin de semana se llevarán a cabo del viernes 1 al domingo 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami. Este trazado, construido alrededor del emblemático Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, se ha convertido rápidamente en una de las paradas más emocionantes y exigentes del continente americano.

ESPECIAL / F1

Para la edición de este año, los pilotos deberán completar 57 vueltas al circuito que cuenta con una longitud de 5.412 kilómetros, sumando una distancia total de carrera de 308.326 kilómetros. El semáforo se apagará para la carrera principal el domingo 3 de mayo en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Históricamente, este escenario, que debutó en 2022, ha sido testigo de momentos memorables en su corta existencia, como la emotiva primera victoria de Lando Norris en la F1 durante la edición de 2024, o el triunfo de su compañero Oscar Piastri en 2025. Este año, el reto es aún mayor al ser sede del primer formato Sprint de la temporada, lo que reduce el tiempo de prácticas y obliga a los equipos a encontrar la configuración ideal desde el primer momento.

Horario y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Miami 2026 y a "Checo" Pérez con Cadillac

Al tratarse de un fin de semana con formato Sprint, la actividad en pista se intensifica desde el viernes, dejando una sola sesión de entrenamientos libres antes de la primera prueba de fuego. Aquí te presentamos la agenda completa para que no pierdas detalle de la participación del piloto tapatío:

Evento Fecha Horario Práctica Libre 1 Viernes 1 de mayo 10:30 hrs Clasificación Sprint Viernes 1 de mayo 14:30 hrs Carrera Sprint Sábado 2 de mayo 10:00 hrs Clasificación Sábado 2 de mayo 14:00 hrs GP de Miami 2026 Domingo 3 de mayo 14:00 hrs

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de Miami 2026

Para los aficionados en México que deseen seguir toda la adrenalina del Gran Premio de Miami y el desempeño de los monoplazas, la transmisión estará disponible a través de televisión de paga y plataformas de streaming oficiales.

Fecha y hora (carrera principal): Domingo 3 de mayo a las 14:00 horas

Domingo 3 de mayo a las 14:00 horas Sede: Autódromo Internacional de Miami, Florida

Autódromo Internacional de Miami, Florida Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

¿Cómo llegan Checo Pérez y los otros pilotos a la carrera?

El arranque de la temporada 2026 ha presentado un panorama desafiante para Sergio Pérez. El piloto jalisciense se encuentra actualmente en la vigésima posición del campeonato de pilotos sin haber sumado puntos todavía. Su proceso de adaptación al nuevo monoplaza de Cadillac, equipo que hace su debut absoluto en la F1 este año, ha requerido paciencia, pero el formato Sprint en Miami ofrece dos oportunidades distintas para romper el cero en la tabla.

En la parte alta de la clasificación, el joven italiano Kimi Antonelli llega como el flamante líder del mundial con 72 puntos, consolidando el fuerte inicio de la escudería Mercedes. Su compañero de equipo, el británico George Russell, le sigue de cerca en la segunda posición con 63 unidades, demostrando que las flechas plateadas han interpretado de mejor manera el nuevo reglamento técnico.

Por su parte, Ferrari se mantiene como el principal contendiente al dominio de Mercedes, con Charles Leclerc ocupando el tercer puesto general (49 puntos) y Lewis Hamilton en el cuarto peldaño. McLaren, que ha dominado en Miami en los últimos dos años, buscará recuperar terreno con Lando Norris y Oscar Piastri, en un fin de semana que promete alta tensión y una intensa batalla estratégica en la pista floridana.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF