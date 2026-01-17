El encuentro entre Pumas y León se jugará este domingo 18 de enero dentro de la Jornada 3 (J3) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en escalar posiciones para cumplir sus objetivos en el arranque de la fase regular. Te contamos, para que no te lo pierdas, a qué hora empieza el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Pumas vs León: Así llegan los equipos a la J3 del Clausura 2026

Se vivirá un duelo intenso este fin de semana en la cancha del Estadio Olímpico Universitario entre dos equipos con realidades distintas. Pumas llega motivado tras conseguir un triunfo histórico como visitante ante Tigres, resultado que lo colocó en el tercer lugar de la tabla general con cuatro puntos.

El conjunto universitario, dirigido por Efraín Juárez, buscará consolidar ese buen inicio y confirmar que la victoria en Monterrey no fue un hecho aislado. En casa, los auriazules intentarán imponer condiciones y mantenerse en los primeros puestos del Clausura 2026.

Por su parte, León viene de caer 2-1 ante Pachuca y tratará de reencontrarse con el gol y los resultados positivos. La Fiera, que no gana en Ciudad Universitaria desde el Clausura 2021, ocupa la octava posición con tres puntos, obtenidos en el triunfo frente a Cruz Azul en el regreso de Ignacio Ambriz al banquillo esmeralda.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs León de la J3 - Liga MX

Este domingo 18 de enero, Pumas recibirá a León en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México, por la J3 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse EN VIVO por televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Domingo 18 de enero, 12:00 horas

Domingo 18 de enero, 12:00 horas Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: Las Estrellas, TUDN y ViX Premium

