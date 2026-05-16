La previa del encuentro entre Chivas y Cruz Azul vivió momentos de tensión en las inmediaciones del Estadio Jalisco, luego de que aficionados rojiblancos lanzaran diversos objetos contra el camión que transportaba al conjunto celeste rumbo al inmueble.

El incidente ocurrió mientras el equipo cementero arribaba al estadio escoltado por elementos de seguridad . A las afueras del recinto se encontraban varios seguidores de Chivas, quienes comenzaron a arrojar cervezas, piedras y botellas de vidrio al paso de la unidad.

Fueron lanzadas al menos cinco cervezas, además de otros objetos que impactaron tanto en el camión de Cruz Azul como en la zona donde se encontraban los elementos encargados del operativo de seguridad. Algunos oficiales incluso fueron alcanzados por los proyectiles durante el altercado.

La situación generó tensión inmediata entre los presentes, especialmente cuando el camión del conjunto celeste redujo la velocidad al aproximarse al acceso principal del estadio. Esta acción provocó una reacción aún más intensa por parte de algunos aficionados, quienes incrementaron los gritos e insultos mientras continuaban lanzando objetos .

Elementos de seguridad intervinieron rápidamente para evitar que la situación pasara a mayores y realizaron la detención de tres aficionados de Chivas presuntamente involucrados en las agresiones. Los seguidores fueron retirados del lugar y trasladados para continuar con el procedimiento correspondiente.

Además del altercado con la afición, también hubo fricción entre integrantes de Cruz Azul y personal de logística de Chivas. Miembros del staff cementero realizaron señas e intercambiaron palabras con trabajadores del operativo rojiblanco , luego de que estos solicitaran acelerar el ingreso del equipo visitante para evitar más incidentes en la zona.

Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, el episodio volvió a encender la preocupación por la seguridad en los alrededores de los estadios y el comportamiento de algunos grupos de aficionados en partidos de alta convocatoria. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si habrá sanciones adicionales tras lo sucedido durante la llegada de Cruz Azul al inmueble tapatío.

SV