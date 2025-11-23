Tigres doblega al América y gana su séptimo título de la Liga MX Femenil

Con el respaldo de su afición que realizó un lleno absoluto en el Estadio Universitario, Tigres vivió una tarde mágica y se refrendó como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil al coronarse por séptima ocasión, luego de vencer por la mínima diferencia a las Águilas del América en la Final de Vuelta del Apertura 2025 y cerrar la serie con un global de 4-3.

Tras brindar un gran espectáculo en el juego de Ida que finalizó con un empate a tres goles, los dos mejores equipos del torneo volvían a verse las caras para disputar el duelo definitivo. Para las Amazonas y las Águilas ya no había un mañana, y si alguna de las dos quería el título de campeona, debían de cometer los menos errores posibles.

Por un lado, Pedro Martínez buscaba su primer título en México al mando de las Amazonas, luego de una campaña en la que Tigres fue la mejor ofensiva y defensiva de la fase regular; mientras que, Ángel Villacampa llegaba como el entrenador con más finales dirigidas en la Liga MX Femenil, disputando su sexta con el América, aunque con la deuda pendiente de haber ganado solo una.

Las felinas fueron quienes tomaron el control de las acciones rápidamente. Fiel a su identidad de juego, las regias se mostraron agresivas en el ataque, ejerciendo una presión agobiante para las capitalinas y merodeando el área azulcrema con bastante peligrosidad. No pasó mucho tiempo para que el asedio auriazul provocara una equivocación en las visitantes que terminó en el gol de Diana Ordoñez al minuto 19’.

En la parte complementaria, cuando las Águilas estaban viviendo su mejor momento en el partido con arribos amenazantes, la expulsión de Nancy Antonio por una patada en la cara de Jennifer Hermoso impidió que pudieran dar la gran sorpresa en el volcán.

América no se encerró, pero tampoco fue contundente frente al arco de Cecilia Santiago. Conforme se diluía el tiempo, la desesperación se apoderó de las jugadoras azulcremas que vieron cómo las Amazonas, sin realizar un gran esfuerzo, les bastaba con sacar la mínima diferencia para quedarse con el trofeo de campeonas.

Esta fue la cuarta Final que disputaron Tigres y América, el saldo quedó más que a favor para las regias, quienes se han impuesto en tres ocasiones ante las capitalinas. Las Amazonas cierran un torneo en el que presentaron un poderío de principio a fin con su título numero 7 en la Liga MX Femenil.

SV