Este fin de semana, como parte de la Jornada 6 (J6) del Torneo Clausura 2026, el futbol mexicano trae uno de los partidos más esperados: el Clásico Nacional entre Chivas y América, en el Estadio AKRON. El Guadalajara llega como líder de la Liga MX, mientras que las Águilas buscan recortar distancia y frenar a su acérrimo rival. Te contamos a qué hora inicia el encuentro y dónde verlo EN VIVO.

Chivas vs América: Así llegan los equipos a la J6

Chivas se presenta como el equipo a vencer en este tramo del torneo. El conjunto dirigido por Gabriel Milito se mantiene invicto y lidera la Tabla General, con cinco puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor. Más allá de los cuestionamientos sobre el nivel de sus rivales anteriores, el Clásico Nacional será la prueba más exigente hasta el momento para confirmar su dominio en el certamen.

Para el Rebaño, un triunfo ante su máximo rival no solo reforzaría su liderato, sino que enviaría un mensaje claro sobre sus aspiraciones en el campeonato.

América llega con la necesidad de sumar y de consolidar un proyecto que ha vivido movimientos recientes en su plantilla. Las salidas y nuevas incorporaciones han obligado a ajustes, pero el objetivo es claro: cortar la racha rojiblanca y recuperar terreno en la clasificación.

Como en cada edición del Clásico Nacional, el contexto y la Tabla General quedan relegados a un segundo plano, por lo que todo se definirá hasta que ruede el balón.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs América de la J6 - Liga MX

Este sábado 14 de febrero, Chivas recibirá a América en el Estadio AKRON, en Guadalajara, dentro de la J6 del Clausura 2026. El partido está pactado para iniciar a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en exclusiva por streaming.

Fecha y hora: Sábado 14 de febrero, 21:07 horas

Sábado 14 de febrero, 21:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

