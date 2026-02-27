Por fin, el Clásico Nacional femenil ya tiene nueva fecha. Luego de varios días de hermetismo y de que el partido fuera cancelado el domingo pasado por los actos de violencia registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Liga MX Femenil confirmó la reprogramación del esperado duelo entre Chivas y América.

El encuentro se disputará el próximo martes 10 de marzo a las 19:07 horas en el Estadio AKRON. La decisión se tomó tras evaluar las condiciones de seguridad en la región por los hechos violentos que obligaron a suspender diversas actividades públicas y deportivas.

Autoridades y organizadores coincidieron en que la prioridad era garantizar la integridad de jugadoras, cuerpos técnicos, aficionados y personal operativo, por lo que se optó por aplazar el partido hasta que existieran condiciones adecuadas.

El ajuste en el calendario también provocó cambios en otros compromisos del Rebaño. El duelo que las rojiblancas tenían programado frente a FC Juárez para el miércoles 11 de marzo cambió de fecha. Ahora, dicho enfrentamiento se disputará hasta el lunes 20 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Con estas modificaciones, Chivas deberá reorganizar su agenda deportiva en las próximas semanas, mientras que América ajustará su preparación para uno de los encuentros más esperados del torneo.

El Clásico Nacional femenil promete mantener la intensidad y rivalidad que caracteriza a ambos clubes, en un partido que genera gran expectativa entre la afición y que ahora contará con un nueva fecha.

MF