Arsenal cumple y aumenta el sueño de la Premier

Leandro Trossard, en la recta final del partido contra el West Ham, marcó el gol de la victoria del Arsenal por la mínima y que puede significar terminar con la sequía de más de dos décadas sin levantar un título de Premier League para los Gunners.

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La presión de ganar para recuperar terreno contra el Manchester City

El cotejo de este domingo contra sus vecinos de Londres le costó más de lo esperado a los de Mikel Arteta, que tenían la presión de ganar para recuperar terreno contra el Manchester City, en tanto que los Hammers, a pesar de estar hundidos en la tabla, querían sacar el orgullo para sacar puntos vitales en búsqueda de la salvación en casa, donde tenían seis partidos invictos.

Los Artilleros, con un poco de urgencia hacia el final del partido, encontraron el gol gracias a una gran jugada de Martin Odegaard, quien había entrado de cambio, en la que evitó a dos contrarios, terminó por hallar a Trossard cerca del manchón penal y el futbolista belga definió con gran clase y precisión para vencer al equipo.

El equipo de Mikel Arteta, a pesar de no mostrarse del todo cómodo en el London Stadium, les bastó para dictar el ritmo del partido, en el que Calafiori tuvo un par de oportunidades, Viktor Gyokeres y William Saliba otras, en tanto que el poste ya les había dicho que no también en otras dos ocasiones.

Arsenal tomaba las cosas con calma y paciencia, a veces de sobra para poner en mayor peligro al West Ham, que fue diluyendo la superioridad de su rival y pudo incomodar a David Raya en los últimos minutos de la primera mitad, en la que ninguno logró concretar y abrir el marcador.

West Ham desperdició la más clara en un mano a mano de Mateus Fernandes

La segunda parte fue aún menos revolucionada, con emociones más aisladas entre los minutos en la capital inglesa. West Ham desperdició la más clara en un mano a mano de Mateus Fernandes, pero el guardameta español consiguió una atajada monumental para mantener vivo su arco.

El equipo del norte de la ciudad encontró los espacios posterior al susto en su propia área y lograron el gol que terminó por sentenciar el partido, pero los Irons no bajaron los brazos e intentaron hasta el último minuto.

Los de Nuno Espírito Santo se lanzaron al área contraria y, luego de algunas oportunidades, lograron marcar, primero validado con el ojo de halcón, sin embargo, con ayuda del VAR se señaló una falta sobre el arquero, Raya, que reventó las icónicas burbujas que ya flotaban en el estadio y contenían las esperanzas de la afición de evitar perder la categoría.

Con la victoria, el Arsenal está más cerca que nunca de levantar el primer título de la Premier League desde el 2004. Recuperaron la diferencia de cinco puntos sobre el Manchester City a falta de dos partidos para los Gunners contra el Burnley y Crystal Palace, mientras que a los Sky Blues les queda enfrentar al Crystal Palace, Bournemouth y Aston Villa. Además, siguen soñando con el doblete con la Champions League.

El West Ham tiene pie y medio en el descenso con la derrota. Están en la posición 18 con un punto menos que el Tottenham, a falta de lo que consigan los Spurs este lunes frente al Leeds, que es decimosexto pero matemáticamente ya está salvado.

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AS