Aficionado de América rompe en llanto tras derrota ante Chivas y se viraliza (VIDEO)

Un aficionado del Club América se volvió viral tras difundirse un video en el que aparece llorando de forma desconsolada después de la derrota ante Chivas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

En las imágenes, compartidas masivamente en redes sociales, se observa al seguidor azulcrema caer al suelo tras el silbatazo final, visiblemente afectado por el resultado del Clásico Nacional. Durante la grabación se le escucha reclamar con frustración por la falta de contundencia frente al acérrimo rival, lo que detonó su reacción emocional.

Mientras algunos familiares intentaban consolarlo entre risas, aficionados rojiblancos aprovecharon el momento para lanzar burlas , lo que amplificó la escena y la convirtió en uno de los contenidos más comentados del fin de semana.

En el plano deportivo, América cayó 1-0, resultado que lo dejó con seis puntos. En contraste, Guadalajara firmó su sexta victoria consecutiva y alcanzó 18 unidades para mantenerse como líder general del torneo.

El episodio evidenció la intensidad con la que se vive el Clásico Nacional , tanto en la cancha como en la tribuna, y mostró cómo un resultado puede trascender al ámbito digital al reflejar la pasión, frustración y apego que despierta el futbol mexicano.

