Con la mirada puesta en el torneo Clausura 2026, Chivas de Guadalajara ha comenzado a tomar decisiones relevantes en la conformación de su plantel. De acuerdo con información dada a conocer por Omar Villarreal de TV Azteca, Alan Mozo, Alan Pulido y Erick Gutiérrez quedaron oficialmente fuera de los planes del club y no formarán parte de la pretemporada del equipo.

Esta determinación refleja un ajuste importante dentro del proyecto deportivo del Rebaño Sagrado, luego de un torneo con resultados irregulares. A lo largo de la campaña más reciente, los tres jugadores fueron perdiendo presencia en el terreno de juego y cerraron el semestre con participación limitada, situación que influyó en su salida del grupo principal.

En el caso de Alan Mozo, los problemas físicos tuvieron un peso determinante. El defensor permaneció fuera de actividad durante varios lapsos del torneo y, aunque logró regresar en la parte final, no consiguió recuperar un lugar fijo en la alineación titular, siendo desplazado por otros elementos en su posición.

La situación de Alan Pulido fue distinta, pero igualmente complicada. El delantero volvió al conjunto rojiblanco como una incorporación destinada a fortalecer el ataque; sin embargo, las lesiones y la falta de goles impidieron que alcanzara el rendimiento esperado. Sus apariciones fueron esporádicas y su impacto en el marcador fue limitado.

Por su parte, Erick Gutiérrez vivió una disminución progresiva de protagonismo. El mediocampista llegó a portar el gafete de capitán, pero con el avance del torneo su participación fue reduciéndose, hasta quedar fuera de la consideración para la Liguilla, donde no inició los encuentros.

Por qué la reestructuración

La exclusión de estos tres futbolistas de los trabajos de pretemporada apunta a una reestructuración profunda dentro del club. Chivas comenzará su preparación en los próximos días con el objetivo de llegar en mejores condiciones al Clausura 2026, que dará inicio en la primera semana de enero.

En cuanto a las salidas ya confirmadas, Javier “Chicharito” Hernández se despidió oficialmente de la institución, cerrando una etapa que generó amplia atención mediática. Además, la posible baja de Cade Cowell sigue en análisis y podría definirse en las siguientes semanas.

Con estos ajustes, Chivas inicia una nueva fase en su proyecto deportivo, en la que la directiva busca modificar el rumbo del equipo de cara a los próximos compromisos.

