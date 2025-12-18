Los Charros de Jalisco respondieron con autoridad y se impusieron a los Tomateros de Culiacán por pizarra de 13-9 en el segundo juego de la serie, en una noche cargada de poder ofensivo y emociones de principio a fin. El encuentro estuvo marcado por un auténtico festival de batazos largos, ya que ambas novenas se combinaron para conectar cinco cuadrangulares.

La feria de jonrones comenzó cuando Julio Martínez le dio la bienvenida al pitcher abridor de Jalisco, Manny Bañuelos, sorprendiendo su serpentina el primer turno de la noche. Después, vino Joey Meneses para la parte baja de la tercera entrada con otro home run que trajo una anotación extra al llevarse por delante a Dwight Smith Jr.

No obstante, la reacción de los Charros no tardó en llegar, ya que para la parte alta un sencillo productor de Julián Ornelas metió de lleno a los caporales para recortar distancia. Y con un out de sacrificio de Reynaldo Rodríguez que mandó al plato a Bligh Madris, los locales se pusieron a una rayita de igualar la pizarra.

Uno de los momentos más emocionantes del encuentro se vivió en el cuarto episodio, luego de que Christopher Gastelum lograra batear su primer jonrón en la Liga Mexicana del Pacifico, muy significativo porque representó el empate para Jalisco, haciendo explotar las gradas del Panamericano que festejó por todo lo alto el chispazo del novato.

Enrachados, los Charros continuaron al ataque en los siguientes dos innings con otro par de cuadrangulares con autoría de Reynaldo y Julián. Además, Gastelum se mostró inspirado bateando un doble que impulsó a José Aguilar a tocar a home, y un sencillo de Rodríguez llevó a Wielansky a timbrar.

Pese a presentar un inicio titubeante, Bañuelos pudo reivindicarse y se bajó de la lomita de manera satisfactoria después de cinco rollos en los que toleró ocho imparables, tres anotaciones, dos pasaportes y, por el contrario, repartió dos chocolates.

Tomateros se aceró peligrosamente en la séptima entrada con un batazo sólido de Ichiro Cano que sumó dos carreras. Pero, una vez más, la ofensiva de los Charros fue más que oportuna al conseguir un rally de seis anotaciones en el octavo inning.

Cuando todo parecía que Jalisco culminaría el compromiso sin mayores contratiempos, el bullpen falló y Culiacán volvió a amenazar con mandar el duelo a extra innings, tras consumar un rally de cuatro rayitas en el último suspiro del compromiso, pero para fortuna de los locales, todo quedó en un susto.

Con este resultado, Jalisco aseguró la serie y este jueves 18 de diciembre buscará la barrida en casa en el tercer juego que iniciará a las 19:30 horas.