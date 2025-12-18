Después un proceso de negociación, la plataforma Claro Sports podrá transmitir en vivo en México las ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, Los Ángeles 2028, French Alps 2030, Brisbane 2032, además de los JO de la Juventud del mismo periodo.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y Televisa Univisión acordaron con Claro Sports, a través de America Móvil, que podrá transmitir los juegos en México y otros 16 países de América Latina.

Cómo quedaron los derechos de transmisión en América Latina

Ese servicio lo otorgará a los usuarios de la región que tienen contratado Claro Sports sin costo adicional, lo que incluye a los clientes de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

"El acuerdo con el COI concede a América Móvil derechos exclusivos en Centroamérica y Sudamérica de transmisión en Pay-TV y Pay-Digital… En tanto, para el territorio de México, se logró un acuerdo con Televisa Univisión, lo que permitirá que Claro Sports continúe llevando una experiencia única sobre los Juegos Olímpicos en este país".

El convenio incluye ofrecer "transmisiones en vivo, programación especial, análisis, resúmenes y contenido exclusivo, disponible sin costo adicional para usuarios del servicio de televisión de paga de Claro Sports en los territorios autorizados, excepto México, donde se podrán ver a través de los sistemas de cable que tienen Claro Sports y de nuestras plataformas digitales".

En un comunicado, la empresa dijo que "para América Móvil y Claro Sports, México representa una audiencia prioritaria que ha mostrado un interés creciente por el deporte olímpico y por el acceso a contenidos de calidad. La empresa continuará promoviendo iniciativas que acerquen a los usuarios a las historias, los atletas y el espíritu que caracteriza al movimiento olímpico".

¿Cuándo son los JO de invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se llevarán a cabo entre el 6 y el 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo. Es la siguiente gran cita deportiva internacional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF