Futbol hoy 18 de diciembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol este jueves 18 de diciembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 18 de diciembre de 2025 - Conference League EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs FC Drita | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • AZ Alkmaar vs Jagiellonia Bialystok | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Mainz 05 vs Samsunspor | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Shakhtar Donetsk vs HNK Rijeka | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Dynamo Kyiv vs FC Noah | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Sparta Praha vs Aberdeen | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Crystal Palace vs KuPS | 14:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Slovan Bratislava vs BK Häcken | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • AEK Larnaca vs KF Shkendija | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • AEK FC vs FCU Craiova 1948 | 14:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • AC Omonia vs Raków Częstochowa | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Strasbourg Alsace vs Breidablik UBK | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Lausanne Sport vs Fiorentina | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Sigma Olomouc vs Lech Poznan | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • Zrinjski Mostar vs Rapid Wien | 14:00 horas | Canal por confirmar |
  • NK Celje vs Shelbourne FC | 14:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy jueves 18 de diciembre de 2025 - Copa del Rey EN VIVO

  • Ourense CF vs Athletic Club | 12:00 horas | SKY Sports, Izzi TV |

Partidos hoy jueves 18 de diciembre de 2025 – Supercoppa Italia EN VIVO

  • Napoli vs AC Milan | 13:00 horas | FOX One |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

