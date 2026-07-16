Hernán Crespo será el nuevo técnico del Atlas; firmará hasta 2028

Atlas tiene definido a su nuevo director técnico. A falta de anuncio oficial, el argentino Hernán Crespo llegó a un acuerdo con la directiva rojinegra para asumir el banquillo con un contrato hasta 2028 y se espera que arribe a Guadalajara en los próximos días para ser presentado de manera oficial. Diversos reportes nacionales coinciden en que las negociaciones quedaron cerradas este miércoles.

El campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y con experiencia en clubes como São Paulo y Al Ain tomará el lugar que dejó su compatriota, Diego Cocca. Debido a los tiempos de su incorporación, Atlas será dirigido de forma interina en la Jornada 1, mientras que el debut de Crespo está previsto para la Fecha 2, cuando los Zorros visiten a Santos Laguna.

La llegada del exdelantero de la Selección de Argentina representa la primera gran decisión deportiva de la nueva estructura encabezada por Andoni Zubizarreta.

Con esta decisión, Atlas apuesta por un técnico con trayectoria internacional para encabezar el nuevo proyecto del club rumbo al Apertura 2026 y las siguientes temporadas.

¿Por qué salió Diego Cocca del Atlas?

La llegada de Crespo se produce apenas unos días después de la inesperada salida de Diego Cocca del banquillo rojinegro. La directiva de Atlas sostuvo en un comunicado que no fue posible alcanzar un acuerdo para dar continuidad al proyecto deportivo, luego de varias semanas de conversaciones entre ambas partes para negociar la permanencia del entrenador de cara al Apertura 2026.

En el mismo comunicado, la institución señaló que la decisión se enmarca en el proceso de reingeniería institucional y deportiva impulsado por la nueva administración, encabezada por José Miguel Bejos y el vicepresidente deportivo Andoni Zubizarreta. El club aseguró que, pese a la disposición mostrada durante las negociaciones, no se concretó la firma del contrato, versión que posteriormente fue rechazada por el propio Diego Cocca, quien negó que esa fuera la razón de su salida.

Los técnicos que sonaron antes de Crespo

Tras confirmarse la salida de Cocca, la directiva aceleró la búsqueda de un reemplazo. En un principio, el español Martí Cifuentes apareció como uno de los candidatos con negociaciones más avanzadas, mientras que ayer también cobró fuerza el nombre del argentino Javier Mascherano, quien fue señalado por distintos reportes como una de las opciones que analizaba la nueva administración para encabezar el proyecto deportivo.

Sin embargo, conforme avanzaron las conversaciones, Hernán Crespo se convirtió en el principal candidato y finalmente alcanzó un acuerdo para asumir la dirección técnica del Atlas.

¿Quién dirigirá al Atlas en la Jornada 1?

Debido a que la incorporación de Crespo no estará lista para el arranque del torneo, todo apunta a que Omar Flores será el encargado de dirigir de manera interina el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026 frente a León. Posteriormente, el estratega argentino tendría su debut en la Fecha 2, cuando los rojinegros visiten a Santos Laguna, una vez concluido su proceso de incorporación al club.

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