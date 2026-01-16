Las Chivas del Guadalajara se convirtieron en la base de la más reciente convocatoria de Javier Aguirre para los partidos de enero de la Selección Mexicana frente a Bolivia y Panamá. Sin embargo, dos de los ocho futbolistas rojiblancos llamados al Tricolor se encuentran en una situación administrativa que les impide, por ahora, vestir la camiseta verde.

Se trata de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, quienes, a pesar de haber sido convocados, no pueden jugar oficialmente con México debido a un tema reglamentario ante la FIFA. Ambos futbolistas cuentan con doble nacionalidad y tienen antecedentes con la Selección de Estados Unidos, lo que obliga a realizar el proceso conocido como One Time Switch (cambio único de federación).

Aunque los dos jugadores ya manifestaron su deseo de representar a México, esto no es suficiente. La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) envió una carta a la US Soccer para solicitar el visto bueno, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Sin esta autorización, el trámite ante la FIFA no puede completarse.

Una vez que exista respuesta de la federación estadounidense, se deberá iniciar formalmente el proceso ante el máximo organismo del futbol mundial. En caso de que no haya contestación por parte de Estados Unidos, la Femexfut puede acudir directamente a la FIFA para plantear el caso.

Mientras el cambio de federación no se concrete, Ledezma y Gutiérrez no podrán sumar minutos en los partidos programados para el 22 de enero ante Panamá y el 25 de enero frente a Bolivia. A pesar de ello, en la Federación Mexicana existe confianza en que el trámite se resolverá sin mayores contratiempos.

En el caso de Richard Ledezma, el lateral derecho participó con Estados Unidos en el Mundial Sub 20 de 2019, disputó encuentros amistosos con la Sub 23 y también tuvo actividad en un partido con la selección mayor bajo el mando de Gregg Berhalter.

Por su parte, Brian Gutiérrez únicamente jugó partidos amistosos con las selecciones Sub 20, Sub 23 y dos encuentros con el equipo absoluto de las Barras y las Estrellas.

Así, mientras Chivas aporta una parte importante de la base del nuevo proceso del Tri, el combinado nacional deberá esperar para poder contar oficialmente con dos de sus convocados en estos primeros compromisos del año.

MF